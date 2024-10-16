Međunarodna konferencija "Izgradimo održivu BiH 2" sutra u Sarajevu

Međunarodna akademija održivog razvoja (UZOD) u saradnji sa Privrednom komorom FBiH drugi put organizira veliku međunarodnu konferenciju "Izgradimo održivu BiH 2" koja će biti održana 17. i 18. oktobra u Sarajevu.

Konferenciji su i ove godine pokrovitelji predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i dopredsjednik RS Davor Pranjić. Medijski pokrovitelj je Federalna novinska agencija - FENA.

- Prvi put u BiH pripremamo posebnu sesiju u kojoj ćemo progovoriti o komuniciranjima u procesima zaštite okoliša, te ulozi medija u tim procesima. Jasno izražavanje, sagledavanje činjenica, uvažavanje sugovornika, poštivanje činjenica su elementi koji su nedostatni na svim nivoima komunikacije u bh. društvu. Posebnu pažnju ćemo posvetiti medijima kao ključnim akterima u procesima održivog razvoja - navode organizatori.

Položaj mladih u procesima održivog razvoja je ključan za uspjeh svih procesa. Inventivnost i neopterećeno sagledavanje činjenica, te samopouzdanje i vjera u vlastite mogućnosti temeljni cilj su konferencije. Zbog toga će na ovoj konferenciji mladi bh. stručnjaci imati priliku da pokažu svoje potencijale.

Na konferenciji će biti prezentovane najnovije informacije o već uznapredovalom sistemu okolišnog izvješćivanja ESG (Environmental social and governance) sadržanog u Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), kao dio tzv. Green Deal. Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. januara 2023. godine. Kako je Bosna i Hercegovina ušla u pristupne pregovore sa EU ne može i neće biti izuzeta od održivog izvješćivanja po CSRS propisanom standardu. Izrada Izjave o održivosti za organizacije u skladu s ESRS standardima vrlo brzo će posredno ili neposredno biti obavezna dok su obaveze iz CBA-a pred našim vratima.

Drugi dan konferencije pažnja će biti posvećena održivom upravljanju okolišem u BiH, našim prilikama, ali i rizicima.

Upravljanje i tehnička opremljenost komunalnih tvrtki u BiH jedna je od velikih prepreka u kvalitetnom gospodarenju otpadom. Proizvođači opreme za gospodarenjem otpadom će ponuditi nove metodologije odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te ponuditi i rješenja komunikacijskih vještina vezanih za svijest građana o odvojenom prikupljanja otpada, te proizvodnje goriva iz komunalnog otpada. Također fokus konferencije će biti za sanaciju odlagališta otpada koji se nalaze u vrlo lošem stanju, a upravljanje njima je zabrinjavajuće.

Ove godine posebnu pažnja će biti posvećena upravljanju komunalnim otpadnim i industrijskim vodama, te zbrinjavanju mulja sa pročistača otpadnih voda.

Na sva pitanja održivog razvoja BiH pokušat će odgovoriti vodeći naučnici i stručnjaci zaštite okoliša, proizvođači opreme za različite oblike upotrebe otpada, komunikacijski stručnjaci, predstavnici komunalnih firmi i predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, saopćili su organizatori.