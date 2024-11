Microbalkans 24: "Memorandum o razumijevanju" mikrofinancijskog sektora zemalja Zapadnog Balkana

U okviru konferencije “Microbalkans 24” koja je održana protekla dva dana u Sarajevu, potpisan je Memorandum o razumijevanju između predstavnika Udruženja mikrofinancijskih organizacija, te drugih alternativnih financijskih institucija zemalja zapadnog Balkana: Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine.

Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija Bosne i Hercegovine – AMFI i organizator konferencije “Microbalkans 24”, obraćajući se na konferenciji na kojoj je učestvovalo preko 250 učesnika istakla je da je ovaj memorandum temelj naše buduće suradnje formiranja Alijanse za Zapadni Balkan mikrofinancijskog sektora.

“Memorandum će ojačati značaj mikrofinanciranja na nacionalnom i međunarodnom nivou i zajedničke ciljeve kroz: aktivno zagovaranje, unapređenje transparentnosti i poslovnih praksi, osiguranje održivog rasta, kao i jačanje regulatornog okvira, pristupa izvorima finansiranja, edukaciji i razmjeni iskustava ali i unapređenju digitalne transformacije”, navela je Zukić.

Prema njenim riječima kroz ove definisane aktivnosti pružit ćemo podršku svim našim korisnicima, ali sa posebnim fokusom na ugrožene grupe: mlade, žene, kao i na preduzetnike, startape, poljoprivredne projekte, kao i projekte energetske efikasnosti.

Konferenciju je otvorila i održala uvodno obraćanje Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, obratila se prisutnima na konferenciji "Microbalkans 24" koju je organizovalo Udruženje mikrokreditnih organizacija Bosne i Hercegovine – AMFI, ističući da je uloga mikrofinancijskog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i širom Zapadnog Balkana, mnogo značajnija od same financijske pomoći.

"Mnoge porodice, posebno u ruralnim područjima, zavise od ovog pristupa financiranju za poboljšanje životnih uslova, razvoj poljoprivredne proizvodnje ili preduzetničke aktivnosti koje donose sigurnost i stabilnost. Svaki odobreni mikrokredit donosi ne samo financijsku podršku, već i poruku povjerenja, nade i mogućnosti", rekla je Selimović.

Kako je navela, jedan od ključnih elemenata uspjeha ovog sektora jeste sposobnost da se poveže sa potrebama korisnika na personalizovan način.

Prema njenim riječima, pružanje nefinancijskih usluga, kao što su savjetovanje i edukacija, postaje važan dio mikrofinancijskog pristupa.

Mejra Juzbašić Bajgorić, regionalna direktorica „Finance in Motion,“ u svom uvodnom govoru istakla da je ovo važan događaj za mikrofinancijsku industriju Zapadnog Balkana jer predstavlja novo poglavlje za dalji razvoj sektora, s fokusom na glavne principe ESG-a i održivog razvoja. EFSE zajedno sa EU podržava odvijanje ove regionalne konferencije, a ujedno je i jedan od najvećih razvojnih kreditora sektora u regiji.

Richard Hathaway, potpredsjednik Habitat for Humanity International (regija EMEA), izjavio je da su vodeća stambena nevladina organizacija posvećena viziji "svijeta u kojem svatko ima pristojno mjesto za život", Habitat for Humanity International podržava ljude s niskim prihodima koji trenutno nemaju odgovarajuće sklonište.

Nedavne procjene pokazuju da do 2030. godine, tri milijarde ljudi diljem svijeta neće imati pristup odgovarajućem stanovanju. U Europi i na Bliskom istoku usredotočeni smo na inicijative povezane s klimom s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva, poboljšanja energetske učinkovitosti, prenamjene praznih prostora, odgovora na katastrofe i poboljšanja ukupne kvalitete stanovanja.

Od 2022. godine s ponosom smo partneri s AMFI-jem Bosne i Hercegovine i njegovim članovima kako bismo unaprijedili stambeno mikrofinanciranje kako bismo podržali energetsku tranziciju kućanstava i prilagodbu klimi u Bosni i Hercegovini.

Nadamo se da će naša suradnja pridonijeti i stvaranju regionalne mikrofinancijske mreže, koja obećava da će biti vitalni partner u našoj misiji postizanja ciljeva održivog razvoja diljem Zapadnog Balkana.

Vjerujemo da samo koordiniranim djelovanjem možemo stvoriti trajan utjecaj na ljude i okoliš.

Armin Ridžalović, predstavnik IFC-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

“Mikrofinancijske institucije igraju ključnu ulogu u pokretanju održivog razvoja za mikro poduzeća, promicanju financijske inkluzije i pružanju podrške zajednicama.“

„Prepoznajemo značajan utjecaj u područjima kao što je pristup financiranju za žene poduzetnice, poljoprivrednice i kućanstva, otključavanje prilika za gospodarski rast koji se može dodatno iskoristiti implementacijom digitalnih financijskih rješenja.”

Predsjednica AMFI, Elma Zukić je skrenula pažnju na važne činjenice za region Zapadnog Balkana u mikrofinancijama:

“Mikrofinanciranje u regionu ima tradiciju dugu 30 godina ali i ključnu ulogu kada su u pitanju značaj u postizanju ciljeva društvenog razvoja i finansijske inkluzije”.

“Više od 110 nebankarskih institucija u šest zemalja aktivno pruža društvenu i financijsku uključenost. Procjenjuje se da preko tri miliona stanovnika koristi ove usluge, uz aktivni prosječni portfelj od oko dvije milijarde eura”, istakla je Zukić dodajući da ovi brojevi ilustruju snagu sektora, ali i ulogu u stvaranju financijske uključenosti i društvenog razvoja.

Zukić je kazala da je fokus tokom konferencije bio na važnim temama koje oblikuju budućnost sektora kao što su: unapređenje regulative, jačanje uloge žena u financijskom sektoru, ESG standardi i druge važne teme za naš sektor i korisnike.

Konferenciju je zatvorio potpredsjednik Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH i direktor Lidera, Džavid Sejfović sa nizom zaključaka konferencije.

Predsjednica AMFI-ja se posebno zahvalima svima koji su podržali konferenciju i to u prvom redu: European Fund for Southeast Europe (EFSE) i Evropskoj Uniji (EU), Finance in Motion, Habitat for Humanity (HABITAT), International Finance Corporation (IFC) i State Secretariat for Economic Affairs SECO kao i Banca Etica (BE) te Evrotrust.

U organizaciji konferencije” Microbalkans 24” važnu podršku smo dobili od institucionalnih partnera Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) i Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).

Također konferenciju su podržali: InfoStudio, OWIS, Raiffeisen Bank, CloudIT, DARHIV, CISCO, ali i međunarodne organizacije sa fokusom na mikrofinanciranje: Microfinance Centre (MFC), Europian Microfinance Centre (EMN), Agents for impact i drugi podržavaoci konferencije.