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NEPODNOŠLJIVO

Hrvati bojkotom kupovine protestirali zbog visokih cijena: Građani BiH trpe, ali do kada?!

Nisam pobornik radikalnih mjera i mislim da bi ključnu ulogu država mogla da odigra, kaže Srdić

Prazne trgovine u Hrvatskoj. Damir Spehar/PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.1.2025

Trgovine i benzinske pumpe u susjednoj Hrvatskoj u petak su bile uglavnom prazne zbog bojkota kupovine od građana, ogorčenih zbog stalnog rasta cijena. Inicijativa je data u Facebook grupi "Halo, inspektore", a podržala su je brojna udruženja za zaštitu potrošača, te sindikati, stranke, pa i državni ministar privrede.

Ključna uloga

Identična pojava prisutna je već godinama i u BiH, gdje troškovi života kontinuirano rastu, a za brojna poskupljenja nema ni osnova. Za razliku od Hrvatske, gdje je godišnja inflacija u decembru iznosila 4,5 posto, godišnji rast cijena u BiH u novembru, jer podataka za decembar još nema, iznosio je 1,5 posto. Međutim, hrana je skuplja za 4,2, a zdravstvene usluge za 4,3 posto.

- Nisam pobornik radikalnih mjera i mislim da bi ključnu ulogu država mogla da odigra. Mjerama poput zamrzavanja cijena, uvođenjem diferencirane stope PDV-a, smanjenjem određenih akciza i slično. Kampanja “Društveno odgovorni” u RS je bila odlična, ali potrebne su i druge aktivnosti. Ipak, zbog same složenosti sistema u BiH, bojim se da bi te mjere mogle izostati, pa bi potrošačima jedna od solucija mogla biti i radikalna mjera poput ove u Hrvatskoj – kaže Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača “Reakcija” iz Banje Luke.

Srdić: Smanjiti akcize. Facebook

Bojkot trgovina u Hrvatskoj bit će dobar pokazatelj

Admir Arnautović iz Udruženja za zaštitu potrošača Srednja Bosna iz Travnika kaže da su u prvim danima ove godine poskupili pekarski proizvodi, ulje i drugi artikli. Dodaje da nove cijene u BiH imamo s prvom najavom poskupljenja u svijetu, kao da domaći trgovački lanci nemaju ni grama u skladištima.

Arnautović: Zvanični podaci. Facebook

- I dolazimo do apsurda, u malim prodavnicama u ruralnim područjima cijene su često povoljnije nego u tržnim centrima, što je najbolji pokazatelj vještačkog napuhavanja cijena. Ako hljeb na selu košta 1, a u gradu 2 KM i oba pekara ostvaruju zaradu, zaista možemo govoriti o vještačkom napuhavanju cijena. A da su cijene u Evropi često niže od onih na našim policama ne treba više ni govoriti. Bojkot trgovina u Hrvatskoj bit će dobar pokazatelj koliko je moguće provesti ovakve akcije i u BiH. To će zavisiti od rezultata kada se objave zvanični podaci o izdatim fiskalnim računima, ali i od toga hoće li cijene pasti. Jednodnevna akcija je dobra, ali pravi rezultati će se moći vidjeti tek ako potraje bar nekoliko dana – ističe Arnautović.

# HRVATSKA
# CIJENE
# BOJKOT
# RAST CIJENA
# BIH
# DUŠAN SRDIĆ
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