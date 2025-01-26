Hrvati bojkotom kupovine protestirali zbog visokih cijena: Građani BiH trpe, ali do kada?!

Trgovine i benzinske pumpe u susjednoj Hrvatskoj u petak su bile uglavnom prazne zbog bojkota kupovine od građana, ogorčenih zbog stalnog rasta cijena. Inicijativa je data u Facebook grupi "Halo, inspektore", a podržala su je brojna udruženja za zaštitu potrošača, te sindikati, stranke, pa i državni ministar privrede.

Ključna uloga

Identična pojava prisutna je već godinama i u BiH, gdje troškovi života kontinuirano rastu, a za brojna poskupljenja nema ni osnova. Za razliku od Hrvatske, gdje je godišnja inflacija u decembru iznosila 4,5 posto, godišnji rast cijena u BiH u novembru, jer podataka za decembar još nema, iznosio je 1,5 posto. Međutim, hrana je skuplja za 4,2, a zdravstvene usluge za 4,3 posto.

- Nisam pobornik radikalnih mjera i mislim da bi ključnu ulogu država mogla da odigra. Mjerama poput zamrzavanja cijena, uvođenjem diferencirane stope PDV-a, smanjenjem određenih akciza i slično. Kampanja “Društveno odgovorni” u RS je bila odlična, ali potrebne su i druge aktivnosti. Ipak, zbog same složenosti sistema u BiH, bojim se da bi te mjere mogle izostati, pa bi potrošačima jedna od solucija mogla biti i radikalna mjera poput ove u Hrvatskoj – kaže Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača “Reakcija” iz Banje Luke.