Niz faktora utjecao na negativan trend: Više od 15.000 otkaza u prva dva mjeseca u FBiH

Više od 15.000 osoba u Federaciji BiH je u prva dva mjeseca ove godine dobilo otkaze.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, posljednjeg dana februara na evidencijama nezaposlenih bila je registrirana 258.831 osoba.
Radni odnos
Samo u januaru se na evidenciju nezaposlenih prijavilo 10.906 osoba, od čega 8.615 po prestanku radnog odnosa. Broj prijavljenih nezaposlenih u februaru je iznosio 8.809, od čega ih se 6.822 javilo po prestanku radnog odnosa.
Brojni elementi su utjecali na taj negativni trend, odnosno pad zaposlenosti, kaže u izjavi za "Dnevni avaz“ dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Igor Živko.
Podsjeća na to da smo, prije svega, imali pad industrijske proizvodnje, kao posljedicu pada izvoza, da je došlo do poskupljenja struje, ali i promjena na globalnom tržištu, kao i povećanja minimalne plaće.
Iako neki analitičari iznose da je povećanje minimalne plaće jedan od ključnih faktora za značajan broj otkaza, prof. Živko navodi da to sigurno pogađa niskoakumulativne djelatnosti.
Tačan učinak
- To je, zapravo, opet industrija, pogotovo kožarstvo, tekstil i drvo, a činjenica je da ne možemo u jednom trenutku sagledati mjere koje su donesene i, zapravo, pitanje je kolike će biti reperkusije. Jer, ako neko smanjuje proizvodnju koja je u vrhu lanca, svi njegovi dobavljači trpe zbog njegove smanjene proizvodnje. Međutim, mi ovog trenutka ne znamo tačan učinak, je li to privremeno i koliko će trajati – rekao je Živko.
Naglasio je da moramo poticati zaposlenost, i to različitim mjerama, te otvarati mogućnosti za neke sektore kojima će se vratiti efektivnost i koji će porezno biti povoljnije tretirani.
Odljev kadrova
- Naravno, ne smijemo dopustiti odljev visokokvalitetnog kadra koji nam se događa, a otvara se pitanje što će nam se dogoditi nakon ove političke situacije u BiH, hoćemo li opet imati odljev ljudi, jer razlog zašto ljudi odlaze nije bio isključivo ekonomski i materijalni već se to odnosilo i na sigurnost. Dakle, ponovo imamo tu situaciju i politička nestabilnost može isto djelovati na nezaposlenost - istakao je Živko.