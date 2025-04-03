Niz faktora utjecao na negativan trend: Više od 15.000 otkaza u prva dva mjeseca u FBiH

Više od 15.000 osoba u Federaciji BiH je u prva dva mjeseca ove godine dobilo otkaze.

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, posljednjeg dana februara na evidencijama nezaposlenih bila je registrirana 258.831 osoba.

Radni odnos

Samo u januaru se na evidenciju nezaposlenih prijavilo 10.906 osoba, od čega 8.615 po prestanku radnog odnosa. Broj prijavljenih nezaposlenih u februaru je iznosio 8.809, od čega ih se 6.822 javilo po prestanku radnog odnosa.

Brojni elementi su utjecali na taj negativni trend, odnosno pad zaposlenosti, kaže u izjavi za "Dnevni avaz“ dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Igor Živko.