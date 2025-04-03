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TRŽIŠTE RADA

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović: Brojke se ne slažu

Mora se voditi računa o tome da je registrirano više od 10.000 novozaposlenih, istakao je Šatorović

Šatorović: Smanjenje doprinosa. Fena

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

3.4.2025

Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, smatra da nije došlo do značajnijeg poremećaja na tržištu rada u prethodnom periodu. Kako kaže, istovremeno se mora voditi računa o tome da je registrirano više od 10.000 novozaposlenih.

- Razlika je gotovo 5.000 radnih mjesta manje tako da su brojne najave da ćemo ostati bez 20.000 ili 40.000 radnih mjesta, definitivno, pale u vodu. S druge strane, da se te brojke negdje ne slažu, govori i zahtjev poslodavaca da nam se omogući uvoz jeftine radne snage i insistira se na povećanju kvote za zapošljavanje stranih radnika – rekao je Šatorović za "Avaz“.

Naglasio je kako se od radnika koji imaju visoku stručnu spremu ne može očekivati da rade za 1.000 KM ili da ostanu raditi ovdje, dok im se u susjednim zemljama nude tri do četiri puta više plaće.

- Morat ćemo iznivelisati te stvari, a mislim da je prvi korak smanjenje doprinosa. Ako poslodavci budu povećali sve plaće za 13 posto, budite sigurni da mi više nećemo pričati o manjku radne snage – poručio je Šatorović.

# RADNICI
# OTKAZI
# SELVEDIN ŠATOROVIĆ
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