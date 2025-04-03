Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović: Brojke se ne slažu

Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, smatra da nije došlo do značajnijeg poremećaja na tržištu rada u prethodnom periodu. Kako kaže, istovremeno se mora voditi računa o tome da je registrirano više od 10.000 novozaposlenih.

- Razlika je gotovo 5.000 radnih mjesta manje tako da su brojne najave da ćemo ostati bez 20.000 ili 40.000 radnih mjesta, definitivno, pale u vodu. S druge strane, da se te brojke negdje ne slažu, govori i zahtjev poslodavaca da nam se omogući uvoz jeftine radne snage i insistira se na povećanju kvote za zapošljavanje stranih radnika – rekao je Šatorović za "Avaz“.