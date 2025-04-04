Njemačka autoindustrija u problemima: "Sad smo stvarno u g*vnima, sudbinu nam kroje idioti"

Proljetno sunce obasjava Volfsburg. Iz tvornice Volkswagena izlazi Karsten, 63-godišnji radnik s montažne trake. Zapali cigaretu, uzdahne i odmahne glavom. Tema razgovora su nove carine Donalda Trampa.

- Još ekser u lijes njemačkoj autoindustriji - kaže s tugom u glasu.

Prisjeća se nedavnih otpuštanja, zatvaranja pogona i skandala Dieselgate, koji je uzdrmao Volkswagen i financijski i ugledno. A sada SAD podiže carine na uvoz automobila s 2,5 na 25 posto.

- Sad smo stvarno u g*vnima. Što ti drugo preostaje nego se smijati? - kaže uz gorak osmijeh.

Ističe da u firmi radi preko 15 godina, ali dodaje: "Laknulo mi je što za dvije godine idem u penziju. Neću morati gledati kako se sve raspada."

S druge strane tvornice, Ahmed žuri na vlak da pokupi djecu nakon smjene na liniji Golfa. Ponosan je na posao, ali zabrinut.

- Unutra je sve tmurnije. Ionako smo razočarani šefovima zbog silnih grešaka. A sad nam sudbinu kroje još veći idioti - priznaje.

Stefan, novi radnik u odjelu električne infrastrukture, razmišlja šire: "Ovo će kratkoročno pogoditi industriju i zemlju, ali nas može dugoročno osloboditi ovisnosti o SAD-u. Samo da nas nova vlada brzo usmjeri."

Trampov udar na njemački izvoz

Njemački automobili – Volkswagen, BMW, Mercedes i Porše – oduvijek su bili hit u SAD-u. Tu su i strojevi, kemikalije, lijekovi, luksuzni proizvodi poput pera Montblanka i odijela Hugo Bosa. Zbog tog velikog izvoza Njemačka ima značajan trgovinski suficit prema SAD-u, što je čini metom Trampove politike.

Naslov u Bildu kaže sve: "Trampov gospodarski rat je u punom jeku, a Njemačka usred mete."

Institut IW predviđa da bi njemačka ekonomija u Trampovom mandatu mogla izgubiti do 200 milijardi eura, uz pad BDP-a od 1,5%. Studija upozorava: "Ekonomska katastrofa za Njemačku." Volkswagen je lani prodao u SAD-u oko 380.000 vozila, uglavnom skupljih modela, što čini 8% ukupne prodaje. Izvoz njemačkih automobila i dijelova premašuje 37 milijardi eura.

"Ne gulimo vas mi, već vaša vlada"

Volkswagen reaguje: obustavljene su željezničke pošiljke iz Meksika i isporuke iz luke Emden. U poruci distributerima najavili su "uvoznu pristojbu" da pokažu tko diže cijene.

- Ne gulimo vas mi, već vaša vlada - rekao je anonimni američki trgovac za njemačke medije.

Tramp tvrdi da će carine privući proizvođače u SAD. No Volkswagen, BMW i Mercedes već proizvode u Americi – lani su tamo napravili 900.000 vozila. Dobavljači poput Continentala i Boša također. Ipak, uvozni dijelovi i dalje podliježu carinama, a u SAD-u njemačka autoindustrija zapošljava oko 138.000 ljudi.

Cijene automobila skaču do 50.000 dolara

Stručnjaci kažu da će automobili poskupjeti od 5.000 do 50.000 dolara, ovisno o klasi. Prodaja raste jer kupci žele kupiti prije poskupljenja. Ford nudi velike popuste, čak i one za zaposlenike, uz slogan: "Iz Amerike, za Ameriku."

Hildegard Miler, predsjednica VDA, kritizira: "Ovo nije 'America First', ovo je 'America Alone'. SAD se udaljava od pravila svjetske trgovine."

Ferdinand Dudenhfer, "automobilski papa", upozorava: "Njemački proizvođači i dobavljači bit će teško pogođeni. Ako ovo potraje, proizvodnja odlazi u SAD, a Njemačka gubi poslove." Kaže da je Tramp, ekonomski gledano, veći neprijatelj od Putina za njemačku autoindustriju.

Ekonomist Marcel Fracšer poručuje: "Moramo se ojačati iznutra. Iskoristiti krizu za reforme. Zajedno s EU uzvratiti, npr. oporezivanjem američkih digitalnih divova. Budućnost stvaramo ovdje, u Njemačkoj. Vrijeme je za hrabrost."