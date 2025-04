Voćari zabrinuto gledaju u termometre: Štete od mraza tek će se zbrajati

U Potkozarju, kao poznatom voćarskom kraju, temperature su padale do minus tri stepena, kaže predsjednik Udruženja voćara Prijedora Mladen Marjanović.

- To je loše, s obzirom na to da je većina voća, poput šljive i kruške, u punom cvijetu, ili jabuke koja je počela cvjetati. Međutim, dobro je što je mraz trajao od tri do pet sati, a ne cijelu noć. Vjerovatno će štete biti, ali prave procjene ćemo imati za koji dan, kad biljka počne da odbacuje taj cvijet – rekao je Marjanović za "Avaz“.

Situacija u Posavini je nešto povoljnija.

Ide zatopljenje

- U Orašju nije bilo mraza, a po svemu sudeći neće ga ni biti. Ratarska sezona će dosta kasniti, a to se najviše odnosi na sjetvu jarih kultura.