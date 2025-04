Apple doživio strmoglav pad: Dionice izgubile više od petine vrijednosti

Apple je izgubio titulu najvrjednije kompanije na berzi, jer se investitori boje posljedica kineskih carina, koje je uveo predsjednik Donald Tramp (Trump) za kompaniju iPhone. Dionice Applea izgubile su više od petine svoje vrijednosti posljednjih dana. Microsoft je u utorak postao broj jedan na berzovnom Olimpu s tržišnom vrijednošću od oko 2,64 biliona dolara (2,4 biliona eura). Apple je bio iza s nešto manje od 2,6 triliona dolara, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Većina iPhonea proizvodi se u Kini. Saberu li se sve carinske mjere Trampove administracije, od srijede će uvoz iz Kine u SAD biti podložan carinama od 104 posto. Apple sada želi u početku isporučivati ​​iPhone iz Indije u SAD, dok izvršni direktor Tim Kuk (Cook) pokušava ishoditi izuzeće od carina, piše Wall Street Journal. Situacija je još uvijek previše nejasna da bi se obnovila dugoročna ulaganja u opskrbne lance, rečeno je, pozivajući se na upućene izvore. Tramp je uveo carinu od 27 posto na robu iz Indije.

Tramp želi dovesti proizvodnju u SAD

Poruka iz Bijele kuće je, pak, nedvosmislena: Apple bi iPhone za američko tržište jednostavno mogao proizvoditi u SAD.

- Zašto sve ovo grade u Kini? Zašto to ne rade ovdje? - upitao je prije nekoliko sedmica Trampov ministar trgovine Hauard Lutnik (Howard Lutnick).

Na prigovor da je, među ostalim, radna snaga jeftinija u Kini , Lutnik je odgovorio: "Sada postoje roboti koji to mogu." U SAD će to stvoriti "milione i milione" radnih mjesta - na primjer, za građevinske radnike i mehaničare koji održavaju robote. Naposljetku, Lutnck je oduševljeno rekao: "Vojska miliona i miliona ljudskih bića koja uvrću sićušne vijke za proizvodnju iPhonea - to je ono što dolazi u Ameriku."

iPhone za 3500 dolara?

Industrijski stručnjaci upoznati s Appleovim opskrbnim lancima brzo su razotkrili takva nagađanja. Kad bi Apple svoje iPhonee proizvodio u fabrici u Zapadnoj Virdžiniji ili Nju Džerziju, cijena uređaja bila bi 3500 dolara, upozorio je analitičar Den Ivs (Dan Ives) iz investicijske kompanije Wedbush. Kad bi kompanija preselila samo deset posto svog opskrbnog lanca u SAD, to bi je koštalo tri godine i 30 milijardi dolara, procijenio je Ivs na CNN-u.

Niti jedna druga kompanija nije tako teško pogođena Trampovim carinama, naglasio je tržišni stručnjak. "Ovo može promijeniti Appleovu budućnost." Analitičarka Needhama Laura Martin rekla je za CNBC da je Appleu trebalo oko tri godine da prebaci 14 posto proizvodnje iPhonea u Indiju. Martin također pretpostavlja da će kompanija pokušati zadržati nepromijenjene cijene za krajnje kupce u SAD.