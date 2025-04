Nakon odluke Trampa: "Do 2050. godine na naše rudnike moramo računati"

Dodaje da električne energije SAD-u sve više nedostaje, dok je Evropa, nakon presjecanja dotoka plina i nafte iz Rusije, u nedostatku energije pokrenula svoje termoelektrane, ali nijednom strateškom odlukom nije išla u smjeru ponovnog pokretanja rudnika. Kada je o BiH riječ, Harbaš smatra da se u srednjeročnom periodu do 2050. godine na naše rudnike mora računati.

- Dugoročno, do 2050 i dalje, zbog same amortizacije, načina kopanja i rezervi uglja bit će to vrlo upitno. Pogotovo ako gledamo tržišno, da će takse na CO2 učiniti da ta energija nije konkurentna. S druge strane će konstantno rasti cijena električne energije za domaćinstva i privredu, pa dugoročno to nije isplativo. Mi moramo raditi na tome da očuvamo naša termoenergetska postrojenja, kako bismo očuvali našu energetsku stabilnost i imali koliko – toliko povoljne cijene struje. SAD je okrenuo kazaljku prema fosilnim gorivima, Evropa će je zadržati na dekarbonizaciji, a BiH svoj energetski zaokret mora usmjeriti prema Evropi, jer tamo želi da ide – ističe Harbaš.

Hoće li naši rudnici shvatiti Trampovu poruku?

Vraćanje upotrebe uglja i električne energije proizvedene u termoelektranama u SAD svakako će utjecati i na globalno tržište, pa i na BiH, smatra predsjednik Udruženja potrošača Srednja Bosna Admir Arnautović. Dodaje da treba sačekati kako će na to regirati Poljska, Njemačka, Češka ili Ukrajina, koje su geografski i ekonomski puno bliže BiH, a od energije uglja su puno više zavisne od naše zemlje.

- Promjene cijena energenata na svjetskom tržištu mnogo puta su utjecale na džepove potrošača u BiH, uglavnom negativno, jer smo energente uglavnom uvozili. Drugačije je bilo kad smo električnu energiju proizvodili dovoljno za domaće tržište, pa i izvozili. Nažalost, i to se okrenulo u posljednjih nekoliko godina i postajemo i energetski zavisni od uvoza. Potrošači su s pravom zabrinuti i u strahu od rasta cijena energenata koji je uvijek dovodio do lančanog rasta cijena svih ostalih proizvoda i usluga. Da li će naši rudnici shvatiti Trampovu poruku i okrenuti se više domaćoj proizvodnji i ulaganju u modernizaciju rudnika, vrlo brzo ćemo vidjeti, ali vjerovatno i osjetiti i u našim novčanicima – ističe Arnautović.