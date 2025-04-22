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FINALIZIRANE STOPE

Američke carine od 145 posto su tek početak, sada planiraju stope od preko 3.500 posto

Carinske stope objavljene u ponedjeljak znatno su više od preliminarnih koje su najavljene krajem prošle godine

Tramp objavljuje carinske stope. AP

M. O.

22.4.2025

Američki trgovinski zvaničnici finalizirali su visoke carinske stope na većinu solarnih ćelija koje se uvoze iz jugoistočne Azije, označivši ključni korak u okončanju jednogodišnjeg trgovinskog spora pokrenutog zbog sumnje da kineske kompanije preplavljuju tržište SAD-a 'nepošteno' jeftinim proizvodima.

Tužbu su prošle godine podnijele kompanije Hanwha Qcells iz Južne Koreje, američki First Solar iz Arizone te nekoliko manjih proizvođača, želeći zaštititi investicije u domaću solarnu industriju vrijedne više milijadri.

Proizvodi nekonkurentni

Grupa podnosilaca tužbe, Američki savez za fer trgovinu u solarnoj industriji (American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee), optužila je velike kineske proizvođače solarnih panela - koji svoje fabrike imaju u Maleziji, Kambodži, Tajlandu i Vijetnamu - da izvoze panele ispod cijene koštanja i koriste nelojalne državne subvencije, čime američki proizvodi postaju nekonkurentni.

Carinske stope objavljene u ponedjeljak znatno su više od preliminarnih koje su najavljene krajem prošle godine. Konačna odluka o njihovom stupanju na snagu ovisit će o glasanju američke Međunarodne trgovinske komisije (ITC), koje je zakazano za juni. Komisija će odlučiti da li je američka industrija zaista pretrpjela štetu zbog uvoza subvencionisanih i dampiranih proizvoda.

Čak 3.500 posto za Kambodžu

Najniže kombinovane carine (damping + subvencije) utvrđene su za proizvode kompanije Jinko Solar iz Malezije – 41,56 posto, dok će Trina Solar iz Tajlanda biti pogođena carinama od čak 375,19 posto.

Proizvođači iz Kambodže koji nisu sarađivali s američkim istražiteljima suočavaju se s rekordnim carinama od preko 3.500 posto.

- Ovo su izuzetno snažni rezultati - izjavio je advokat Tim Brajtbil (Brightbill), predstavnik američke grupe tužitelja. "Sigurni smo da će ove mjere riješiti dugogodišnje nepoštene prakse kineskih kompanija koje su narušavale američku solarnu industriju".

Drastične promjene u svjetskoj trgovini

U prošloj godini četiri azijske zemlje obuhvaćene ovim slučajem izvezle su solarne proizvode u vrijednosti većoj od 10 milijardi dolara, čineći glavni dio američkih zaliha. Međutim, najava mogućih tarifa već je izazvala drastične promjene u svjetskoj trgovini - uvoz iz spomenutih zemalja ove godine je znatno smanjen, dok se povećava uvoz iz država poput Laosa i Indonezije.

Kritičari mjera, uključujući i vodeće američko udruženje za solarnu energiju SEIA, upozoravaju da bi carine mogle povećati cijene za američke proizvođače jer se veliki broj uvezenih panela koristi u domaćoj montaži panela. Ove tvornice bilježe rast zahvaljujući subvencijama uvedenim 2022. godine za domaću proizvodnju obnovljive energije, navodi CNN.

# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
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