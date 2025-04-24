BiH uduplala izvoz uglja, povećan i uvoz

Bosna i Hercegovina nastavila je i u prvom kvartalu ove godine da izvozi ogromne količine uglja, a zvanični podaci pokazuju da je izvoz uduplan u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ukupna vrijednost izvezenog uglja u prva tri mjeseca 2025. iznosila je 39,2 miliona KM, a izvezeno je 234.301 tona ovog energenta, piše CAPITAL.

S druge strane, u istom periodu prošle godine vrijednost izvoza je bila 15,8 miliona KM, a izvezeno je ukupno 117.418 tona uglja.

Kao i prethodnih godina dominira izvoz mrkog uglja kojeg je u prvom ovogodišnjem kvartalu izvezeno u vrijednosti od 36,7 miliona KM, a gotovo kompletan taj izvoz završio je u Srbiji.

Podaci UIO pokazuju da je izvoz uglja eksplodirao 2022. godine kada je izvezeno čak 984.943 tona uglja za koji je naplaćeno 154,2 miliona maraka, a godinu ranije svega 195.000 tona za 26,5 miliona maraka, a o čemu je i CAPITAL pisao.

Među firmama iz RS koje su izvozile ugalj u prvom ovogodišnjem kvartalu su “6. novembar” iz Zvornika, “Drvo-export” iz Teslića, “NRMU” FOČA, Rudnik i termoelektrana „Gacko”.

Istovremeno, ove godine je povećan i uvoz uglja u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

Tako je u prva tri mjeseca ove godine vrijednost uvoza iznosila 74 miliona KM, a u istom prošlogodišnjem periodu 54 miliona maraka.