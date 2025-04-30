Sindikat metalaca FBiH: Radnici metalske industrije zaslužuju poštovanje i dostojanstven život

Sindikat metalaca Federacije BiH povodom 1. maja, Međunarodnog praznîka rada, podsjetio je na historijsku borbu radnîčke klase, te poručio da borba za prava radnika još traje i trajaće svakog dana, u svakoj firmi i proizvodnoj hali.

Dva ključna zahtjeva tog sindikata bili su minimalna plata od 1.000 KM, što je ostvareno kao rezultat upornog zajedničkog sindikalnog djelovanja, te zaustavljanje zloupotreba ugovora o radu na određeno vrijeme, što je "borba koju ćemo zajedno dovesti do kraja".

Uime radnika metalske industrije poručili su da je prošlo vrijeme mizernih plata, prekovremenog rada koji se ne priznaje i ne plaća, kao i ignorisanja sindikalnih prava i opstrukcija organizovanja unutar firmi.

- Ne možemo i nećemo šuțjeti dok 200.000 radnika, mahom u realnom sektoru, prima platu koja je trećina potrošačke korpe, dok pojedini poslodavci voze automobile skuplje od godišnje plate svojih radnika! Podržavamo reforme Vlade FBiH koje bi, pored rasterećenja poslodavaca, morale imati efekat dodatnog poboljšanja materijalnog statusa radnika. Od Udruženja poslodavaca tražimo da hitno počnemo pregovore o povećanju plata i materijalnih prava radnika - poručili su iz Sindikata metalaca Federacije BiH.