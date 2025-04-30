Turske i mađarske kompanije pokreću istraživanje nafte u Mađarskoj na dvije lokacije

Turska državna naftna kompanija TPAO i mađarski MOL pokreću zajedničke projekte istraživanja i proizvodnje nafte na dvije lokacije u Mađarskoj, u skladu s novim sporazumom potpisanim u srijedu između Ankare i Budimpešte, javlja Anadolu.

- Bilateralna saradnja Turske i Mađarske odvija se na veoma visokom nivou u brojnim sektorima, a energetika je jedan od najznačajnijih - izjavio je turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bajraktar (Bayraktar) na konferenciji za medije u Budimpešti, zajedno s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Sijartom (Szijjarto), nakon ceremonije potpisivanja.

Važna prekretnica

Bajraktar je naglasio da ova saradnja traje godinama.

- Danas je obilježena posebno važna prekretnica. Svjedočimo potpisivanju onoga što možemo nazvati prvom investicijom Turkish Petroleuma (TPAO) u Evropi - rekao je turski ministar.

Prema njegovim riječima, partnerstvo između TPAO-a i mađarskog MOL-a će se dodatno ojačati u Mađarskoj, a u budućnosti se očekuje i širenje saradnje na treće zemlje, uključujući regije Afrike, Azije i Bliskog istoka.

Bajraktar je napomenuo da obje zemlje dijele slične izazove, jer se u velikoj mjeri oslanjaju na uvoz energenata.

Ključna energetska sigurnost

Osvrnuvši se na nestanak električne energije koji je početkom sedmice pogodio dijelove zapadne Evrope, istakao je koliko je energetska sigurnost postala ključna.

- Kako bismo osigurali energetsku sigurnost, moramo nastaviti jačati i širiti našu saradnju - poručio je Bajraktar, dodajući da je u današnjem svijetu neizvjesnosti, obilježenom promjenjivim trgovinskim politikama i sve višim carinama, energetska sigurnost važnija nego ikad.

Podsjetio je i na historijski iskorak iz 2023. godine, kada je Truska prvi put izvezla prirodni gas u zemlju koja joj nije susjed, zahvaljujući dogovoru između Turkish Petroleum Pipeline Corporationa (BOTAS) i mađarskog MVM-a.

- Vjerujemo da BOTAS i MVM mogu igrati važnu ulogu u trgovini i snabdijevanju gasom ne samo u Mađarskoj, nego i širom Evrope - istakao je Bajraktar.

Novi iskorak

Također je pozdravio nedavni sporazum prema kojem će turska kompanija biti dio konzorcija za izgradnju termoelektrane na prirodni gas u Mađarskoj, naglasivši da Turska ostaje posvećena jačanju saradnje u oblastima nafte i gasa, električne energije i nuklearne energije.

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto kazao je da je postignut novi iskorak u energetskoj saradnji između dvije zemlje.

- Danas energetska sigurnost Mađarske više nije moguća bez Turske - izjavio je.

Turski tok

Dodao je da se više od 20 miliona kubnih metara gasa dnevno transportuje kroz plinovod Turski tok.

- Samo ove godine primili smo ukupno 2,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Da Turski tok nije bio izgrađen na vrijeme, suočili bismo se s ozbiljnim problemima nakon ukrajinske krize - kazao je Sijarto.

Turski tok, plinovod izgrađen na osnovu dogovora između Turske i Rusije, od 2020. do 2024. godine isporučio je 44,4 milijarde kubnih metara gasa Turskoj i 59,8 milijardi Evropi.

Sijarto je dodao da će sporazum između TPAO-a i MOL-a predstavljati početak saradnje u proizvodnji nafte ne samo u Mađarskoj, već i u trećim zemljama.