Zbog odluka o carinama za Trampa se počeo vezati termin TACO: Evo šta to znači

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) od početka mandata donio je brojne odluke uključujući one o carinama, zbog čega se za njega počeo vezati termin TACO.
Prijetnje, pa povlačenje
Termin je prvi put upotrijebio kolumnista Financial Timesa Robert Armstrong koji je rekao kako TACO znači - "Trump Always Chickens Out", odnosno "Tramp se uvijek uplaši".
Tim izrazom se u određenoj mjeri ruga sklonosti američkog predsjednika da prijeti visokim carinama na uvoznu robu, samo da bi ih kasnije povukao.
Četiri koraka
Za investitore i tržišne analitičare, ovaj obrazac je postao priznati priručnik za trgovanje: dionice u početku padaju kada Tramp iznese prijetnje tarifama, a zatim se oporavljaju kada on odustane - ciklus koji se više puta ponavljao tokom njegove vladavine.
Također, navedeno je kako TACO trgovina funkcionira u praksi.
U prvom koraku, američki predsjednik Donald Tramp najavljuje visoke carine i agresivnu trgovinsku politiku. Nakon toga slijedi reakcija tržišta i pad dionica.
Treći korak podrazumijeva to da Tramp odgađa ili mijenja odluku o carinama pozivajući se na tekuće pregovore ili ustupke trgovinskih partnera. Četvrti, ujedno posljednji korak, dovodi do oporavka tržišta i kupovine dionica po nižim cijenama.
Jedan od novinara, tokom press konferencije u Bijeloj kući, pitao je Trampa šta misli o ovom izrazu, a što je izazvalo veliko negodovanje američkog predsjednika.
- Ja se plašim? Nikad nisam čuo za to. To se zove pregovaranje. Ovo je jedno od najgnusnijih pitanja. Nemojte više to postavljati - poručio je Tramp.