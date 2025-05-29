Zbog odluka o carinama za Trampa se počeo vezati termin TACO: Evo šta to znači

Tim izrazom se u određenoj mjeri ruga sklonosti američkog predsjednika da prijeti visokim carinama na uvoznu robu, samo da bi ih kasnije povukao.

Termin je prvi put upotrijebio kolumnista Financial Timesa Robert Armstrong koji je rekao kako TACO znači - "Trump Always Chickens Out", odnosno "Tramp se uvijek uplaši".

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) od početka mandata donio je brojne odluke uključujući one o carinama, zbog čega se za njega počeo vezati termin TACO.

Četiri koraka

Za investitore i tržišne analitičare, ovaj obrazac je postao priznati priručnik za trgovanje: dionice u početku padaju kada Tramp iznese prijetnje tarifama, a zatim se oporavljaju kada on odustane - ciklus koji se više puta ponavljao tokom njegove vladavine.

Također, navedeno je kako TACO trgovina funkcionira u praksi.

U prvom koraku, američki predsjednik Donald Tramp najavljuje visoke carine i agresivnu trgovinsku politiku. Nakon toga slijedi reakcija tržišta i pad dionica.

Treći korak podrazumijeva to da Tramp odgađa ili mijenja odluku o carinama pozivajući se na tekuće pregovore ili ustupke trgovinskih partnera. Četvrti, ujedno posljednji korak, dovodi do oporavka tržišta i kupovine dionica po nižim cijenama.

Jedan od novinara, tokom press konferencije u Bijeloj kući, pitao je Trampa šta misli o ovom izrazu, a što je izazvalo veliko negodovanje američkog predsjednika.

- Ja se plašim? Nikad nisam čuo za to. To se zove pregovaranje. Ovo je jedno od najgnusnijih pitanja. Nemojte više to postavljati - poručio je Tramp.