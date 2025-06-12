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Poslovna delegacija Američke trgovinske komore u BiH boravila u Teksasu

Susreli se i s predstavnicima uprave Muzeja holokausta te poklonili limitirano izdanje kopije Sarajevske Hagade

Poslovna delegacija AmCham BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.6.2025

Poslovna delegacija Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH), koju je činilo 30 predstavnika iz 26 vodećih domaćih kompanija, boravila je u američkoj saveznoj državi Teksas. 

Delegaciju je dočekao gradonačelnik Hjustona Džon Vitmajr (John Whitmire) sa savjetnikom Samirom Bečićem, a u gradskoj vijećnici bh. privrednici susreli su se i sa predstavnicima uprave Muzeja holokausta Eliz Spektor Kalman (Elyse Spector) i Rejčel Evans (Rachel). 

Prijateljstvo Bosanaca i Jevreja

Tom prilikom generalni direktor AmCham BiH Nedim Hamzić, predsjednica Upravnog odbora Amina Mahmutović, zajedno sa savjetnikom gradonačelnika Hjustona Samirom Bečićem, Muzeju holokausta u Hjustonu poklonili su limitirano izdanje kopije Sarajevske Hagade.

- Bila mi je čast biti dio delegacije koja je Muzeju Holokausta u Hjustonu poklonila limitirano izdanje Sarajevske Hagade, predstavljajući višestoljetno prijateljstvo između Bosanaca i Jevreja. Sarajevo i BiH su pružili utočište jevrejskim izbjeglicama kad je većina evropskih zemalja to izbjegavala. Hagadu, nastalu u Španiji u 14. vijeku, u Bosnu su donijeli sefardski Jevreji bježeći od španske inkvizicije u 16. vijeku. 

Gostoljubivo okruženje

Njeno očuvanje u Sarajevu ističe gostoljubivo okruženje koje su Bosanci pružali jevrejskim izbjeglicama, koje su postale sastavni dio multietničkog društva Sarajeva - kazao nam je Bečić, koji je inače poznat i kao oficijelni fitness car Hjustona i jedan od najboljih trenera fitnesa u svijetu.

Bečić: Bila nam je čast biti dio delegacije. Ustupljena fotografija

Predsjednica Upravnog odbora Muzeja Eliz Spektor pozvala je bh. delegaciju da u muzeju bude organizirana i izložba o BiH.

# SAMIR BEČIĆ
# AMCHAM BIH
# NEDIM HAMZIĆ
# AMINA MAHMUTOVIĆ
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