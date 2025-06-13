Preko Bijeljine ili Višegrada, neslaganja oko trasa traju godinama: Hoće li autoput Sarajevo – Beograd ikada biti izgrađen

Decenijama stara ideja o izgradnji autoputa Sarajevo - Beograd oživljena je u oktobru 2016. godine, kada je Turska, na Trilateralnom poslovnom forumu sa BiH i Srbijom ponudila podršku ovom kapitalnom projektu. Nakon perioda nadmudrivanja kojom trasom treba povezati glavne gradove dviju susjednih zemalja, 13. decembra 2019. godine BiH i Srbija su potpisale sporazum o saradnji, kojim je precizirano da se jedan krak autoputa Sarajevo, preko Zenice, Tuzle, Brčkog i Bijeljine poveže s Kuzminom u Srbiji, dok bi drugi Sarajevo i Beograd trebao povezati preko Rogatice, Višegrada i Vardišta u Srbiji, s konekcijom za Goražde. Pet i po godina kasnije, rasprava o trasama još traje, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je izgradnja autoputa zaustavljena zbog neslaganja s vlastima u BiH. Obje zemlje - Naš pristup se razlikuje od pristupa BiH. Mi bismo voljeli da se gradi autoput Beograd – Sarajevo, koji bi išao preko Višegrada, ali iz Sarajeva dolazi stav da to nije isplativo prema studijama izvodivosti - pojasnio je Vučić, te dodao da zvaničnici BiH predlažu da se trasa, ako se realizuje, mora proširiti do Goražda i da se vodi rasprava o tome da li bi autoput trebao prolaziti preko Pala i Prače ili Rogatice.

Vučić: Kočnica razvoju . F.S./ATAImages/Pixsell Vučić: Kočnica razvoju . F.S./ATAImages/Pixsell

Vučić smatra da ovakvo razmišljanje može biti kočnica razvoju i da ponekad politika mora imati presudnu ulogu, čak i kada ekonomski argumenti nisu na strani projekta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je sporazumom Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije jasno iskazano opredjeljenje obiju zemalja da se autocesta gradi, da se radi o dvije trase i da su tačke spajanja novi zajednički granični prijelaz Sremska Rača - Rača kod Bijeljine i granični prijelaz Kotroman – Vardište kod Višegrada.

Forto: Važan projekt . Fena Forto: Važan projekt . Fena