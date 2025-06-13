Preko Bijeljine ili Višegrada, neslaganja oko trasa traju godinama: Hoće li autoput Sarajevo – Beograd ikada biti izgrađen

Decenijama stara ideja o izgradnji autoputa Sarajevo - Beograd oživljena je u oktobru 2016. godine, kada je Turska, na Trilateralnom poslovnom forumu sa BiH i Srbijom ponudila podršku ovom kapitalnom projektu.
Nakon perioda nadmudrivanja kojom trasom treba povezati glavne gradove dviju susjednih zemalja, 13. decembra 2019. godine BiH i Srbija su potpisale sporazum o saradnji, kojim je precizirano da se jedan krak autoputa Sarajevo, preko Zenice, Tuzle, Brčkog i Bijeljine poveže s Kuzminom u Srbiji, dok bi drugi Sarajevo i Beograd trebao povezati preko Rogatice, Višegrada i Vardišta u Srbiji, s konekcijom za Goražde. Pet i po godina kasnije, rasprava o trasama još traje, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je izgradnja autoputa zaustavljena zbog neslaganja s vlastima u BiH.
Obje zemlje
- Naš pristup se razlikuje od pristupa BiH. Mi bismo voljeli da se gradi autoput Beograd – Sarajevo, koji bi išao preko Višegrada, ali iz Sarajeva dolazi stav da to nije isplativo prema studijama izvodivosti - pojasnio je Vučić, te dodao da zvaničnici BiH predlažu da se trasa, ako se realizuje, mora proširiti do Goražda i da se vodi rasprava o tome da li bi autoput trebao prolaziti preko Pala i Prače ili Rogatice.
Vučić smatra da ovakvo razmišljanje može biti kočnica razvoju i da ponekad politika mora imati presudnu ulogu, čak i kada ekonomski argumenti nisu na strani projekta.
Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je sporazumom Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije jasno iskazano opredjeljenje obiju zemalja da se autocesta gradi, da se radi o dvije trase i da su tačke spajanja novi zajednički granični prijelaz Sremska Rača - Rača kod Bijeljine i granični prijelaz Kotroman – Vardište kod Višegrada.
- Ne postoji mogućnost da ja, ili bilo ko u ovoj fazi odustaje od ovako važnog projekta. Ono što je sporno jeste da se, bez adekvatne argumentacije, optužuje druga strana da zaustavlja projekt. Isto tako bih mogao da kažem da Beograd bojkotuje realizaciju Sporazuma o izgradnji pruge Doboj – Tuzla – Zvornik – Šabac – Ruma zato što još nisu ispunjeni uslovi za potpisivanje s njihove strane, ali ne radim na takav način i to neću reći – kazao nam je Forto.
Pomoć EK
Definirano je da svaka ugovorna strana na teritoriji svoje države finansira gradnju autoceste. Forto pojašnjava da je, uz pomoć Evropske komisije i Delegacije EU u BiH, još 2017. urađeno idejno rješenje s preliminarnim studijama i projektima za brzu cestu Sarajevo - Vardište. Ona je potvrđena i od Parlamentarne skupštine BiH kroz ugovor o osnivanju Transportne zajednice, jer se radi o evropskoj ruti.
Apsolutni prioritet
Procjene kada će ovaj historijski projekt biti realiziran teško je davati, posebno što na njemu rade entiteti. Forto kaže da se ozbiljni pregovori o finansiranju izgradnje prometne infrastrukture tek očekuju.
- Zato je potrebno međusobno razumijevanje i koordinacija bez nepotrebnih podizanja tenzija. Otključavanje zajedničkog ekonomskog potencijala je prioritet, što bezuslovno podrazumijeva i koordiniranu izgradnju prometne infrastrukture. Autocesta prema Beogradu kroz Tuzlu i Brčko je apsolutni prioritet. Brza cesta prema Beogradu kroz Višegrad je sastavni dio sporazuma između BiH i Srbije – zaključuje Forto.