Englezi prodali rudnik u Varešu za čak 1,25 milijarde dolara

Upravni odbor kompanije Adriatic Metals Plc (Adriatic) sa zadovoljstvom objavljuje da je postignut dogovor s kompanijom Dundee Precious Metals Inc. (DPM) o uslovima preuzimanja cjelokupnog izdatog i budućeg izdanja redovnog dioničkog kapitala Adriatica, koje će biti realizirano kroz britanski model spajanja, objavljeno je. Vrijednost transakcije iznosi 1,25 milijardi američkih dolara.

Istraživački potencijal

Laura Tyler, izvršna direktorica Adriatica, izjavila je da projekat Vareš ovom transakcijom ostaje na stabilnom putu da postane proizvođač plemenitih metala s niskim operativnim troškovima, dugim vijekom eksploatacije, bogatim ležištem i snažnim istraživačkim potencijalom.

- Ono što Vareš čini posebno uzbudljivim jeste činjenica da je na početku svog razvoja, s izuzetnim potencijalom za rast. Ova transakcija objedinjuje komplementarne snage i stvara dinamičnu, diverzifikovanu rudarsku kompaniju značajnih razmjera, dobro pozicionirana za daljnje akvizicije i generisanje dodatne vrijednosti. Jasno vidimo sinergiju između portfolija DPM-a i Adriatica, potkrijepljenu DPM-ovom snažnom finansijskom osnovom i dokazanom operativnom izvrsnošću. Uvjereni smo da će ova kombinacija donijeti dodatnu vrijednost dioničarima obje kompanije, kako u kratkom, tako i u dugoročnom periodu - navodi se u izjavi.

Tyler je naglasila i da formiranje diverzifikovane rudarske kompanije u balkanskoj regiji donosi koristi ne samo za zaposlenike i dioničare Adriatica, već i za lokalne zajednice i šire regionalne aktere.

- Ova transakcija predstavlja izuzetnu priliku da budemo dio transformacijskog i dugoročno uspješnog puta – u potpunosti je podržavamo i preporučujemo svim našim dionicima - zaključila je Tyler.

David Rae, izvršni direktor DPM-a, istakao je da dodavanje projekta Vareš portfoliju DPM-a stvara vrhunsku rudarsku kompaniju s vodećim potencijalom rasta, visokokvalitetnim razvojnim i istraživačkim projektima, te snažnom osnovom za ostvarivanje natprosječnih prinosa.

Rast proizvodnje

- Vareš se logično uklapa u naš portfelj – omogućava rast proizvodnje u kratkom roku, produžava životni vijek rudnika, nudi izuzetno perspektivnu koncesionu površinu i diversifikuje tokove gotovine. Dobro smo pozicionirani da iskoristimo naše iskustvo u podzemnoj eksploataciji i snažnu finansijsku osnovu kako bismo dodatno optimizirali ovu operaciju i realizovali puni potencijal vrijednosti Vareša, na osnovu naših analiza – naglasio je Rae.

Zaključenje ugovora se očekuje u drugoj polovini 2025. godine.

Privlačenje investitora

Očekuje se da će transakcija rezultirati povećanjem obima poslovanja i tržišne likvidnosti, većim tržišnim značajem, boljom finansijskom fleksibilnošću i nižim troškovima kapitala.

Veća tržišna kapitalizacija mogla bi privući širu bazu investitora i veću analitičku pokrivenost, što bi potencijalno moglo rezultirati rastom vrijednosti DPM dionica nakon zaključenja transakcije.