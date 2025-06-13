Jasmin Mahmuzić je prvi iz ovog dijela Evrope koji je govorio na najvećoj finansijskoj konferenciji: Dao doprinos razvoju međunarodnih standarda

U organizaciji Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Vašingtonu se održava "24. Godišnja konferencija o izazovima politika za finansijski sektor".

Ova konferencija predstavlja krovni događaj na kojem se razmatraju pitanja izazova i standardizacije pristupa regulatora i supervizora finansijskih sistema.

Konferencija okuplja vodeće eksperte i autoritete u segmentu bankarske supervizije koji daju doprinos daljnjem usmjeravanju i razvoju pristupa i međunarodnih standarda.

Poseban doprinos

Po pozivu organizatora, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH imao je priliku učestvovati u diskusijama i panelu koji se odnosi na “Promjene perspektiva u vezi sa rizikom likvidnosti”. Imajući u vidu zapažena dostignuća i iskustva Agencije za bankarstvo FBiH, direktor Mahmuzić je dao poseban doprinos kroz prezentiranje stavova u vezi sa trenutnim regulatornim smjernicama i potrebama za preispitivanjem pristupa u kontekstu iskustava iz proteklih kriznih perioda.

- U principu to je najveća finansijska konferencija, koje su godinama organizovale MMF, Svjetska banka i federalne rezerve.

Ove godine to rade MMF i Svjetska banka koje okupljaju vodeće ljude iz finansijskog sektora iz čitavog svijeta, gdje se govori o nekim stvarima koje su aktuelne i koje će oblikovati svijet. Ovo je prvi put da neko iz ovog dijela Evrope govori na ovoj konferenciji.

Bila je velika čast što su me pozvali. Govorili smo o rizicima likvidnosti i kako ubuduće tretirati tu likvidnost u bankarskom i finansijskom sektoru - rekao je Mahmuzić za "Avaz".