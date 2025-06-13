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U VAŠINGTONU

Jasmin Mahmuzić je prvi iz ovog dijela Evrope koji je govorio na najvećoj finansijskoj konferenciji: Dao doprinos razvoju međunarodnih standarda

Govorili smo o rizicima likvidnosti i kako ubuduće tretirati tu likvidnost u bankarskom i finansijskom sektoru, rekao nam je

Mahmuzić na konferenciji u Vašingtonu. Ustupljena fotografija

E. Ć.

13.6.2025

U organizaciji Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Vašingtonu se održava "24. Godišnja konferencija o izazovima politika za finansijski sektor".

Ova konferencija predstavlja krovni događaj na kojem se razmatraju pitanja izazova i standardizacije pristupa regulatora i supervizora finansijskih sistema. 

Konferencija okuplja vodeće eksperte i autoritete u segmentu bankarske supervizije koji daju doprinos daljnjem usmjeravanju i razvoju pristupa i međunarodnih standarda.

Poseban doprinos

Po pozivu organizatora, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH imao je priliku učestvovati u diskusijama i panelu koji se odnosi na “Promjene perspektiva u vezi sa rizikom likvidnosti”. Imajući u vidu zapažena dostignuća i iskustva Agencije za bankarstvo FBiH, direktor Mahmuzić je dao poseban doprinos kroz prezentiranje stavova u vezi sa trenutnim regulatornim smjernicama i potrebama za preispitivanjem pristupa u kontekstu iskustava iz proteklih kriznih perioda.

- U principu to je najveća finansijska konferencija, koje su godinama organizovale MMF, Svjetska banka i federalne rezerve.

Ove godine to rade MMF i Svjetska banka koje okupljaju vodeće ljude iz finansijskog sektora iz čitavog svijeta, gdje se govori o nekim stvarima koje su aktuelne i koje će oblikovati svijet. Ovo je prvi put da neko iz ovog dijela Evrope govori na ovoj konferenciji.

Bila je velika čast što su me pozvali. Govorili smo o rizicima likvidnosti i kako ubuduće tretirati tu likvidnost u bankarskom i finansijskom sektoru - rekao je Mahmuzić za "Avaz".

Mahmuzić: Ukazana mu velika čast. Ustupljena fotografija

Dosadašnji rad i pristup strateškom upravljanju rizicima, usklađivanju regulatornog okvira sa principima “Bazel III” u specifičnom ekonomskom okruženju izdvaja Agenciju za bankarstvo FBiH kao uspješnu instituciju koja primjenjuje savremene standarde i principe regulative i supervizije. Izlaganja i stavovi direktora Mahmuzića uvažavaju se kao iznimno relevantni u pogledu razvoja internacionalnih pristupa, proporcionalno potrebama manjih ekonomskih i finansijskih sistema. 

Ukazano povjerenje

Ukazano povjerenje dodatno se potvrđuje kroz uvrštavanje Bosne i Hercegovine i eksperata iz Agencije za bankarstvo FBiH u međunarodne radne grupe i forume koji će raditi na daljnjem razvoju standarda i pristupa u izdvojenim segmentima upravljanja i regulatornog okvira za banke. Pozicija i prepoznavanje Agencije za bankarstvo FBiH kao relevantne i vodeće institucije imaju poseban značaj u procesima koji uključuju međunarodnu saradnju i EU integracije.

# MMF
# AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
# JASMIN MAHMUZIĆ
# SVJETSKA BANKA
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