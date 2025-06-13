Vrhunska zdravstvena usluga za građane BiH: Bolnica Medicana Sarajevo otvara svoja vrata 18. juna

- Želimo da svoje 35-godišnje iskustvo u polju medicine, sa našim zdravstvenim, medicinskim timom, koji broji nekoliko hiljada uposlenih, pružimo zdravstvenu uslugu građanima BiH, a kasnije i regije – kazao je Ozturk.

Osnivač i predsjednik Uprave zdravstvene grupacije Medicana Husejin Ozturk kaže da su nakon razmatranja donijeli odluku da otvore bolnicu u Sarajevu, jer, BiH doživljava kao svoju domovinu.

Medicana, jedan od vodećih zdravstvenih sistema u Turskoj, poznata po velikim ulaganjima u zdravstvo širom svijeta, danas je otvorila svoju bolnicu u Sarajevu, koja bh. građanima BiH, ali i regije nudi vrhunsku medicinsku ekspertizu, savremenu tehnologiju i kvalitetnu zdravstvenu njegu.

Naš prevashodni cilj, dodao je, je da otvaranjem ove bolnice, zdravstvenog centra, omogućimo pristup što većem broju pacijenata u prvoj fazi iz Bosne i Hercegovine, a u kasnijim fazama naravno iz cijele regije, da dobiju uslugu i u vidu diagnostike i liječenja, a da pritom ne moraju napuštati svoju državu.

- Želimo da postanemo i ostanemo upamćeni kao preteča u otvaranju centra za zdravstveni turizam, ali i da vodimo univerzitet kako bi educirali što više mladih ljudi – poručio je Ozturk.

Generalni direktor Medicana Sarajevo prof. Sedat Ziyade, koji je torokalni hirurg, kaže da ga posebno raduje otvorenje bolnice, jer se vraća svojim korijenima. Njegovi pretci su davno emigrirali iz BiH u Tursku.

Jedan od vodećih zdravstvenih sistema

Medicana, jedan od vodećih zdravstvenih sistema u Turskoj, poznata po velikim ulaganjima u zdravstvo kako u matičnoj zemlji tako i širom svijeta, nastavlja širenje na međunarodnom tržištu. Nakon uspjeha u Ujedinjenom Kraljevstvu, ova renomirana grupacija svoju 19. bolnicu otvorila je i u Sarajevu, na tercijalnom nivou.

- Bolnica Medicana Sarajevo pružat će usluge iz širokog spektra medicinskih disciplina, uključujući: neurohirurgiju, oftalmologiju, otorinolaringologiju, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, dermatologiju, stomatologiju, pulmologiju i torakalnu hirurgiju, kardiovaskularnu hirurgiju, opću i dječiju hirurgiju, urologiju, ginekologiju i akušerstvo, interventnu radiologiju, pedijatriju, internu medicinu, gastroenterologiju i hepatologiju, endokrinologiju, nefrologiju, kardiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ortopediju i traumatologiju, neurologiju i onkologiju, kao i niz novih specijalističkih službi koje će biti otvorene u budućnosti – naveo je Zijadić.

Bolnica Medicama počinje s radom već sljedeće sedmice, a kako je rečeno na otvorenju, predvodi budućnost zdravstvenih usluga svojom inovativnošću, težnjom ka izvrsnosti, stručnim akademskim kadrom i vrhunskom tehnološkom infrastrukturom, donoseći značajne promjene i podižući standarde u svom sektoru.

Spaja zdravstvo i obrazovanje

Osnovana 1992. godine, Medicana je danas jedan od najvećih i najpouzdanijih brendova u zdravstvenom sektoru Turske. Sa oko 15.000 zaposlenih, pruža usluge u skladu sa svjetskim standardima. Djeluje kroz bolnice u Istanbulu, Ankari, Izmiru, Konji, Samsunu, Sivasu, Bursi, kao i kroz bolnicu u Velikoj Britaniji. Zahvaljujući međunarodnim ulaganjima svake godine omogućava milionima ljudi pristup savremenim medicinskim rješenjima.

Medicana Health Group, također, spaja zdravstvo i obrazovanje kroz Modernu akademiju nauka (MBA škole), sa brojnim kampusima širom Turske, kao i kroz Fenerbahçe Univerzitet, koji je postao dio Medicana Health Groupe, u akademskoj 2019/2020. godini, s ciljem da se pozicionira među vodeće svjetske univerzitete.

Pored zdravstva i obrazovanja, Medicana je aktivna i u sportu – kao sponzor Turskog fudbalskog saveza, Turske košarkaške Super Lige, Fenerbahçe Medicana odbojkaškog tima, Sportskog kluba Galatasaray, Göztepe kluba i brojnih drugih sportskih timova i pojedinaca.