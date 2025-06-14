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STRUČNJAK ZA ENERGETIKU

Bečarević oštro o najavi poskupljenja struje: Nadam se da će ovo neko zaustaviti

Dodaje da "postajemo taoci Elekroprivrede BiH i poslovanja koje se može pratiti i preko Zavoda za statistiku FBiH"

Bečarević: Protivi se porastu cijena. Vlada KS

E. Ć.

14.6.2025

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević komentarisao je najave Elektroprivrede BiH o poskupljenju cijena struje.

Generalni direktor Sanel Buljubašić izjavio u javnosti da korekcija cijena nije pitanje volje, već "nužnost" zbog, kako kaže, potrebe da se održi finansijska stabilnost.

Glavni problem

Do korekcije cijena, dodaje, dolazit će isključivo vezano za rast troškova proizvodnje i nabavke. Glavni problem je nedostatak uglja, zbog čega proizvodnja pada. Uvoz struje u BiH raste, a izvoz pada. Cijenu će, čini se, opet platiti građani.

Bečarević kaže da "postajemo taoci Elekroprivrede BiH i poslovanja koje se može pratiti i preko Zavoda za statistiku FBiH, a koje pokazuje da je došlo do dramatičnog pada u izvozu električne energije te dramatičnog porasta uvoza".

- Jedino što Elektroprivreda BiH, po njihovom, može raditi je da zahvati od građana, odnosno od svojih korisnika dodatni novac kako bi pokušali smanjiti gubitke u kojima se nalaze. Ne znam u kojem ovo smjeru ide, od države izvoznika, što su nas učili godinama, postajemo uvoznici struje i to nam postaje normalno. 

Imamo FERK (Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, op.a.) koji je, po meni, postao politička organizacija i vjerovatno će odobriti ono što oni zatraže. Još je zabrinjavajuće da 'Elektroprivreda BiH' ne odustaje od blok tarifa. Porodice sa više djece će plaćati više, oni koji imaju toplotne pumpe, gdje je nesumnjivo korist za ekologiju, sada bi i oni plaćali još više. Nadam se da će ovo neko pokušati zaustaviti – rekao je Bečarević za Hayat.

Prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, a koji se odnose na kratkoročne pokazatelje energetske politike u FBiH, ukupna bruto proizvodnja električne energije za prva 4 mjeseca 2025. godine iznosila je 2.676 GWh. Za posmatrani period izvoz električne energije iznosio je 525 GWh, dok je uvoz električne energije iznosio 722 GWh.

Dramatičan rast uvoza

Dramatičan rast uvoza električne energije znači odliv stotina miliona KM, a izvoz električne energije uz ovakvu proizvodnju ne daje optimizam da će izvoz imati trend rasta.

Bečarević je stava da se za pozitivno poslovanje ne može samo obraćati građanima odnosno povećavati cijenu privredi, kojoj je već tri puta struja poskupjela.

- Građanima je jednom poskupjela i ovo bi bilo drugi put. Svi su nam govorili da će energetski zakoni usvojeni u Parlamentu BiH značiti poboljšanje unutar elektroenergetskog sistema, a sad vidimo da ti zakoni nikakve veze nemaju. Ne rješavamo problem s rudnicima i manjim iskopima. To je jedan začarani krug u koji ulazimo i gdje će najviše ispaštati građani – poručio je Bečarević za Hayat.ba.

# ALMIR BEČAREVIĆ
# STRUJA
# ELEKTROPRIVREDA BIH
# CIJENE
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