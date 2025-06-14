Bečarević oštro o najavi poskupljenja struje: Nadam se da će ovo neko zaustaviti

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević komentarisao je najave Elektroprivrede BiH o poskupljenju cijena struje.

Generalni direktor Sanel Buljubašić izjavio u javnosti da korekcija cijena nije pitanje volje, već "nužnost" zbog, kako kaže, potrebe da se održi finansijska stabilnost.

Glavni problem

Do korekcije cijena, dodaje, dolazit će isključivo vezano za rast troškova proizvodnje i nabavke. Glavni problem je nedostatak uglja, zbog čega proizvodnja pada. Uvoz struje u BiH raste, a izvoz pada. Cijenu će, čini se, opet platiti građani.

Bečarević kaže da "postajemo taoci Elekroprivrede BiH i poslovanja koje se može pratiti i preko Zavoda za statistiku FBiH, a koje pokazuje da je došlo do dramatičnog pada u izvozu električne energije te dramatičnog porasta uvoza".

- Jedino što Elektroprivreda BiH, po njihovom, može raditi je da zahvati od građana, odnosno od svojih korisnika dodatni novac kako bi pokušali smanjiti gubitke u kojima se nalaze. Ne znam u kojem ovo smjeru ide, od države izvoznika, što su nas učili godinama, postajemo uvoznici struje i to nam postaje normalno.

Imamo FERK (Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, op.a.) koji je, po meni, postao politička organizacija i vjerovatno će odobriti ono što oni zatraže. Još je zabrinjavajuće da 'Elektroprivreda BiH' ne odustaje od blok tarifa. Porodice sa više djece će plaćati više, oni koji imaju toplotne pumpe, gdje je nesumnjivo korist za ekologiju, sada bi i oni plaćali još više. Nadam se da će ovo neko pokušati zaustaviti – rekao je Bečarević za Hayat.