Eurowings ponovno povezuje Mostar sa Štutgartom

Nakon šest godina pauze, ponovno je uspostavljena izravna avionska linija između Mostara i Štutgarta, i to zahvaljujući njemačkoj aviokompaniji Eurowings.

Prvim letom na ovoj ruti, koji je simbolično označio novi početak, otvoreno je novo poglavlje u razvoju zračne povezanosti ovog dijela Bosne i Hercegovine s Njemačkom i ostatkom Europe, objavili su u subotu iz mostarske Zračne luke.

Povratak Eurowingsa u Mostar donosi konkretne koristi, ne samo za turiste, već i za brojne građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj.

Štutgart je, naime, jedno od glavnih središta bosanskohercegovačke dijaspore, a ova direktna zračna linija značajno će olakšati i ubrzati putovanja između njihove domovine i jedne od gospodarski najvažnijih regija Njemačke, dalje navode iz Zračne luke.

- Nakon uspješnog uvođenja linije za Düsseldorf početkom svibnja, uvođenje linije Štutgart-Mostar-Štutgart predstavlja strateški iskorak u regionalnom povezivanju. Očekujemo da će ova ruta putnicima ponuditi praktičnu, učinkovitu i pouzdanu povezanost između Njemačke i Hercegovine - poručeno je.

- Naša je misija kao avioprijevoznika povezivati ljude i gospodarske regije – zato nam je izuzetno drago što ponovno pokrećemo ovu liniju. Osim toga, ljudi iz Njemačke uvijek su zainteresirani za otkrivanje novih regija širom svijeta – ova veza sada će putovanja u Bosnu i Hercegovinu učiniti znatno praktičnijima - izjavio je Reinald Frankewitz, voditelj razvoja mreže linija za Eurowings.

Osim što Mostar ponovno stavlja na evropsku zračnu kartu, linija Eurowingsa Štutgart-Mostar-Štutgart značajno doprinosi turističkom potencijalu regije. Brža i jednostavnija povezanost povećava konkurentnost Hercegovine kao turističke destinacije i olakšava dolazak osobama koje žive u inozemstvu – osobito tokom ljetne sezone i velikih blagdana.

Zračna luka Mostar ostaje posvećena širenju svoje mreže destinacija, s posebnim naglaskom na ona odredišta koja imaju stratešku važnost za bosanskohercegovačku dijasporu i međunarodne posjetitelje. Letovi za Stuttgart predstavljaju novu priliku za razvoj, povezivanje i ostvarenje punog potencijala grada Mostar, zaključuje se u saopćenju.