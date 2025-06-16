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43 VRSTE CIGARETA

Poskupljuju cigarete na bh. tržištu: Ovo su nove cijene

Cigarete će većinom poskupjeti za 0,10 pfeninga

Cigarete ponovo poskupljuju. Facebook

A. O.

16.6.2025

Nove maloprodajne cijene cigareta kompanije TDR d.o.o. Sarajevo su od danas na snazi te će poskupjeti većinom za 0,10 pfeninga.

Kako je saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje, radi se o 43 vrste cigareta.

Ovo je iznos:

Diva Slims – 6 KM

Diva Violet Slims – 6 KM

Drina Denifine – 6 KM

Drina Gold – 6,30 KM

Drina Silver – 6,30 KM

Drina Jedina – 6,30 KM

Dunhill Essence Blue – 6,40 KM

Dunhill Essence Bronze – 6,40 KM

Dunhill Fine Cut Blue – 7,00 KM

Dunhill Fine Cut Blonde – 7,00 KM

Dunhill Master Blend Blue – 6,70 KM

Dunhill Master Blend White – 6,70 KM

Dunhill Master Blend Silver – 6,70 KM

Eva Slims Blue – 6,40 KM

Eva Slims Yellow – 6,40 KM

Eva Slims Pink – 6,40 KM

Filter 160 Gold 100's – 6,40 KM

Filter 160 White – 6,40 KM

Filter 160 White 100's – 6,40 KM

Lucky Strike Original – 6,50 KM

Lucky Strike Amber – 6,50 KM

Lucky Strike Cold – 7,00 KM

Lucky Strike Wild – 7,00 KM

Luckies Resized Amber – 6,30 KM

Luckies Resized Aqua – 6,30 KM

Luckies Resized Red – 6,30 KM

Lucky Strike Upsized Amber – 6,30 KM

Lucky Strike Sun Kissed – 6,30 KM

Lucky Strike Sea Touched – 6,30 KM

Rothmans King Size Full Blue – 6,30 KM

Rothmans King Size Blue – 6,10 KM

Rothmans SKS Full Blue 100's – 6,10 KM

Rothmans SKS Blue 100's – 6,10 KM

Rothmans Slim Blue – 6,00 KM

Rothmans Slim Silver – 6,00 KM

Rothmans Demi Slim Blue – 6,00 KM

Rothmans Demi Slim Silver – 6,00 KM

Neo Sticks Tobacco Bright – 5,80 KM

Neo Sticks Balanced Tobacco – 5,80 KM

Neo Sticks Tobacco Silver – 5,80 KM

Neo Sticks Click Green – 5,80 KM

Neo Sticks Click Red – 5,80 KM

Neo Sticks Click Violet – 5,80 KM.

# CIGARETE
# POSKUPLJENJE
# CIJENE
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