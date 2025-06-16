Adriatic Metals i Dundee postigli dogovor o akviziciji Adriatic Metals PLC UK: Investicija vrijedna 1,256 milijardi dolara

Upravni odbor kompanije Adriatic Metals Plc Velika Britanija sa zadovoljstvom je objavila da je postignut dogovor s kompanijom Dundee Precious Metals Inc. Kanada o uslovima preuzimanja svih dioničkih prava i vlasništva nad Adriatic Metals Plc Velika Britanija, koje će biti realizirano kroz britanski model spajanja.

Vrijednost transakcije iznosi 1,25 milijardi američkih dolara.

Laura Tyler, izvršna direktorica Adriatic Metals PLC UK, izjavila je da projekat Vareš ovom transakcijom ostaje u sastavu nove korporacije iz Kanade, na stabilnom putu da postane proizvođač plemenitih metala s niskim operativnim troškovima, dugim vijekom eksploatacije, bogatim ležištem i snažnim istraživačkim potencijalom. “Ono što Vareš čini posebno uzbudljivim jeste činjenica da je na sada početku svog operativog razvoja sa ulozenih u gradnju I pocetak rada rudnika preko 400 mil USA dolara, domacom random snagom preko 550 zaposlenika, snaznom podrskom lokalne I sire zajednice, postojecom infrastrukturom, ali s izuzetnim potencijalom za dalji rast. Ova transakcija objedinjuje komplementarne snage i stvara dinamičnu, diverzifikovanu rudarsku kompaniju značajnih razmjera, koja je dobro pozicionirana za daljnje akvizicije i generisanje dodatne vrijednosti. Jasno vidimo sinergiju između portfolija gore navedene dvije kompanije, potkrijepljenu snažnom finansijskom osnovom Dundee PM Kanada i dokazanom operativnom izvrsnošću. Uvjereni smo da će ova kombinacija donijeti dodatnu vrijednost dioničarima obje kompanije, kako u kratkom, tako i u dugoročnom periodu.”

Izuzetna prilika

Tyler je naglasila i da formiranje diverzifikovane rudarske kompanije u balkanskoj regiji donosi koristi ne samo za zaposlenike i dioničare Adriatica, već i za lokalne zajednice i šire regionalne aktere. “Ova transakcija predstavlja izuzetnu priliku da budemo dio transformacijskog i dugoročno uspješnog puta – u potpunosti je podržavamo i preporučujemo svim našim dionicima,” zaključila je Tyler.

David Rae, izvršni direktor Dundee PM Kanada, istakao je da dodavanje projekta Vareš portfoliju svoje kompanije stvara vrhunsku rudarsku kompaniju s vodećim potencijalom rasta, visokokvalitetnim razvojnim i istraživačkim projektima, te snažnom osnovom za ostvarivanje natprosječnih prinosa.

- Vareš se logično uklapa u naš portfelj – omogućava rast proizvodnje u kratkom roku, produžava životni vijek rudnika, nudi izuzetno perspektivnu koncesionu površinu i diversifikuje tokove gotovine. Dobro smo pozicionirani da iskoristimo naše iskustvo u podzemnoj eksploataciji i snažnu finansijsku osnovu kako bismo dodatno optimizirali ovu operaciju i realizovali puni potencijal vrijednosti projekta Vareš, na osnovu naših analiza.

Očekuje se da će transakcija rezultirati povećanjem obima poslovanja i tržišne likvidnosti, većim tržišnim značajem, boljom finansijskom fleksibilnošću i nižim troškovima kapitala. Veća tržišna kapitalizacija mogla bi privući širu bazu investitora i veću analitičku pokrivenost, što bi potencijalno moglo rezultirati rastom vrijednosti dionica nakon zaključenja transakcije.

Odobrenje skupštine

Zaključenje ugovora se očekuje u drugoj polovini 2025. godine, nakon odobrenja obje skupštine dionicara.

Dundee Precious Metals Kanada planira isplatiti putem ove trnsakcije oko 34,7 posto gotovine i 65,3 posto novih dionica u drustvu Dundee PM, kao rezultat mogućnosti kombinovanog izbora isplate (Mix & Match Facility).

Nakon završetka transakcije, očekuje se da će povećeni kapital Dundee PM Kanada biti u vlasništvu oko 75,3 posto postojećih dioničara Dundee PM Kanada i približno 24,7 posto bivših dioničara Adriatic Metals PLC UK.