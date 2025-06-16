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SARAJEVO

Održan gala koncert "200 godina Sparkasse"

Koncert je bio poklon zajednici, kao izraz zahvalnosti i partnerstva koje Sparkasse Bank BiH gradi s građanima BiH već 18 godina

Sa događaja - Avaz
Sparkasse Bank dd BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.6.2025

Gala koncert „200 GODINA SPARKASSE“ Sarajevske filharmonije, organizovan povodom obilježavanja 200 godina od osnivanja austrijske matične kuće Steiermärkische Sparkasse, održan je u petak u Narodnom pozorištu Sarajevo uz prisustvo brojnih zvanica iz poslovnog i javnog života Bosne i Hercegovine.

U svečanoj atmosferi, Sparkasse Bank BiH je ovom prilikom zajedno s muzičarima Sarajevske filharmonije podijelila s publikom izuzetno emotivno i umjetnički snažno veče klasične muzike. Poseban doprinos izvedbi dale su i mlade nade Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kojima je kroz ovaj nastup pružena prilika za afirmaciju i predstavljanje na sceni klasične muzike.

Koncert je bio poklon zajednici, kao izraz zahvalnosti i partnerstva koje Sparkasse Bank BiH gradi s građanima BiH već 18 godina.

Događaju su prisustvovali predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i kulturnih ustanova, koji su svojim prisustvom uveličali proslavu ovog velikog jubileja.

Predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH, dr. sci. Amir Softić, u uvodnom obraćanju je zahvalio gostima na podršci i istakao:

- Ponosni smo što Sparkasse, kroz 200 godina dugu tradiciju, ostaje vjerna principima inkluzije, stabilnosti i povjerenja. Danas, više nego ikada, vjerujemo da muzika i kultura imaju moć da nas povežu i podsjete na vrijednosti koje nas čine boljim društvom."

Održan Gala koncert - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Koncert je pratio i veliki broj građana na platou ispred pozorišta, gdje je putem video ekrana omogućen direktan prijenos koncerta, dodatno proširujući doseg ovog kulturnog događaja.

# SARAJEVSKA FILHARMONIJA
# SPARKASSE
# SPARKASSE BANKA
# KONCERT
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