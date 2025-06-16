Održan gala koncert "200 godina Sparkasse"

Gala koncert „200 GODINA SPARKASSE“ Sarajevske filharmonije, organizovan povodom obilježavanja 200 godina od osnivanja austrijske matične kuće Steiermärkische Sparkasse, održan je u petak u Narodnom pozorištu Sarajevo uz prisustvo brojnih zvanica iz poslovnog i javnog života Bosne i Hercegovine.

U svečanoj atmosferi, Sparkasse Bank BiH je ovom prilikom zajedno s muzičarima Sarajevske filharmonije podijelila s publikom izuzetno emotivno i umjetnički snažno veče klasične muzike. Poseban doprinos izvedbi dale su i mlade nade Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kojima je kroz ovaj nastup pružena prilika za afirmaciju i predstavljanje na sceni klasične muzike.

Koncert je bio poklon zajednici, kao izraz zahvalnosti i partnerstva koje Sparkasse Bank BiH gradi s građanima BiH već 18 godina.