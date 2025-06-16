Više od 8,4 miliona KM pomoći za 12.398 privatnih poslodavaca

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za april 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 8.419.950 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 12.398 korisnika. Dio ovih sredstva u iznosu od 312.650 KM dodjeljuje se za 469 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za mart 2025. godine.

Odlukom se utvrđuje konačna lista i iznos dodijeljenih sredstava prema Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Razlog za donošenje Odluke je provođenje ove uredbe koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u 2025. godini.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union Banka u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta. Za provođenje ove odluke zadužuju se federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te finansija, zatim Porezna uprava Federacije BiH i Union Banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom, navodi se u saopćenju.