Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić za "Dnevni avaz": Milionske investicije za bolje školstvo i zdravstvo

Tuzlanski kanton bilježi značajan razvoj kroz realizaciju brojnih infrastrukturnih i društveno važnih projekata, koje vlasti nazivaju generacijskim. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić za „Dnevni avaz“ pojašnjava kako je Vlada fokusirana na projekte ulaganja, a među ključnim izdvaja izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu i Policijske uprave u Živinicama, te započetu izgradnju prvog objekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, čija ukupna vrijednost se procjenjuje na gotovo 400 miliona KM.
Vlada je, također, pokrenula projekte usmjerene ka razvoju naučno-tehnološkog parka i jačanju saradnje između akademske zajednice i privrede. U saradnji s EBRD-om i UNDP-jem planirana je energetska obnova 172 javna objekta, dok su sredstva već osigurana za adaptaciju zgrade Vlade TK. Posebnu pažnju Vlada poklanja razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla i Univerzitetskog kliničkog centra, u koji je samo u posljednje tri godine investirano više od 50 miliona KM – što se smatra najvećim ulaganjem u zdravstveni sistem TK u posljednje tri decenije.
Kako ističe premijer Halilagić, kroz strateški pristup i povlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova, Tuzlanski kanton nastoji postaviti temelje održivog i funkcionalnog razvoja, s fokusom na dugoročne koristi za građane – od boljih uvjeta za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, jačanje privrede do podizanja kvaliteta života.
- U proteklih nekoliko godina započeli smo nekoliko značajnih, rekao bih i generacijskih projekata, značajnih ne samo za Tuzlanski kanton nego i za većinu njegovih gradova i općina – govori premijer TK za „Avaz“.
Izdvajamo projekte u fokusu Vlade u Tuzli koje je prezentirao Halilagić:
Kampus Univerziteta u Tuzli
Učinjen je prvi korak ka izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli od cca. 400 miliona KM. Započela je gradnja prvog objekta, jedinstvenog objekta za preseljenje ili useljenje četiri fakulteta - Filozofskog, Edukacijskog, Rehabilitacijskog, Pravnog i Ekonomskog. Krajem prošle godine započeta je realizacija i otvoreno je gradilište u Kampusu, građevinski radovi uveliko traju i ono što je važno reći jeste da se odvijaju predviđenom dinamikom.
Kako bi se iskoristili svi potencijali Kampusa, započeta je izrada projektne dokumentacije za računarski centar i naučno-tehnološki park. To je prilika da se spoje privreda i akademska zajednica i time Kampusu da multifunkcionalna uloga za naučno-tehnološki rad, podrška mladim poduzetnicima i drugim kompanijama i privredi TK, koji je po tome i poznat.
Investicije u Klinički centar
Ove godine prvi put je potpisan ugovor o finansiranju dijela programa investicijskog ulaganja u Univerzitetski klinički centar za 2025. godinu. Ukupna vrijednost je gotovo 30 miliona KM.
Premijer Halilagić ističe da je zatečeno stanje bilo teško, te naglašava da je Vlada TK u 2022. i 2023. u oporavak UKC-a uložila nekih 20-tak miliona KM koji se odnose na nabavku linearnog akceleratora, ali i deset i više miliona nabavke drugih aparata i opreme.
Tokom ove godine 15 miliona je već transferirano, očekuje se da će se i ostali dio u narednom periodu prebaciti Kliničkom centru. Za tri godine, sumirano, to je nekih 50 miliona KM, što je sigurno najveća budžetska injekcija u UKC u proteklih 30 godina.
Nove aviolinije iz Tuzle
Jedna od bitnih strateških tačaka TK je Međunarodni aerodrom Tuzla. Vlada je na putu da riješi značajne infrastrukturne projekte, a prema uputama aviokompanija koje su letjele iz Tuzle prema raznim destinacijama.
Završen je treći putnički gejt, izgrađen je atrij, stavljen je u funkciju novoizgrađeni moderni parking za putnička vozila. Prije nekoliko dana je završen javni poziv o otvaranju ukupno desetak linija prema zapadnoj Evropi - Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Skandinaviji. Javila se jedna aviokompanija, izvjesno je baziranje aviona i to je definitivno potvrda da će investicije u Međunarodni aerodrom Tuzla dati potrebne rezultate.
Javni objekti i ušteda energije
U partnerstvu s UNDP-jem i saradnji s EBRD-om radit će se na energetskoj efikasnosti ukupno 172 javna objekta - škole, objekti policijskih uprava i stanica, zgrade Kliničkog centra, fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ukupna vrijednost ovog aranžmana, odnosno kreditnog zaduženja kod EBRD-a je skoro osam miliona eura, a pred kraj ove godine očekuje se da će prvi paket od tih 172 objekta ići u realizaciju.
- Ono što nam je trenutno problem je činjenica da takva vrsta kreditnog aranžmana mora proći vertikalu razina vlasti, odnosno saglasnosti od Predsjedništva BiH do Skupštine TK. Na posljednjoj sjednici Predsjedništva iz poznatih političkih razloga, ta tačka nije došla na dnevni red, odnosno prekinuta je sjednica. Očekujemo da će za takve stvari biti koncesusa i da će proći, jer kreditno zaduženje se odnosi na Tuzlanski kanton. Kroz ovaj projekat osigurat ćemo 40 posto uštede energije, kada su u pitanju ovi javni objekti – kaže Halilagić.
Lukavac i Živinice
Osigurana su sredstva putem Razvojne banke FBiH za početak izgradnje dva objekta. Jedan je zgrada Općinskog suda u Lukavcu, za što su ispunjeni svi uvjeti. Očekuje se tender za izvođača radova. Drugi projekt je izgradnja Policijske uprave u Živinicama. Ukupna vrijednost je više od šest miliona KM. I za ovaj posao očekuje se raspisivanje tendera.
Dekarbonizacija firmi
U sklopu EU IPA Interreg programa prekogranične saradnje Hrvatske, Bosna i Hercegovine, Crne Gore započeta je implementacija odobrenog projekta „Smart Step“, vrijednost četiri i po miliona KM, a fokus projekta je na dekarbonizaciji malih, srednjih preduzeća u okviru kojih će biti realizirani rekonstrukcija, opremanje zgrade laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Kampusa Univerziteta u Tuzli.
Nova zgrada Vlade u 2026.
Premijer Halilagić ističe da je nakon završetka administrativne procedure izvođač radova uveden u posao rekonstrukcije, adaptacije i nadogradnje zgrade Vlade TK. Ukupna vrijednost projekta je 9,6 miliona KM. Polovinom 2026. godine zgrada bi trebala biti završena. Trenutno se za smještaj organa uprave institucija TK godišnje izdvaja više od milion KM.