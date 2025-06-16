Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić za "Dnevni avaz": Milionske investicije za bolje školstvo i zdravstvo

Tuzlanski kanton bilježi značajan razvoj kroz realizaciju brojnih infrastrukturnih i društveno važnih projekata, koje vlasti nazivaju generacijskim. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić za „Dnevni avaz“ pojašnjava kako je Vlada fokusirana na projekte ulaganja, a među ključnim izdvaja izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu i Policijske uprave u Živinicama, te započetu izgradnju prvog objekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, čija ukupna vrijednost se procjenjuje na gotovo 400 miliona KM. Vlada je, također, pokrenula projekte usmjerene ka razvoju naučno-tehnološkog parka i jačanju saradnje između akademske zajednice i privrede. U saradnji s EBRD-om i UNDP-jem planirana je energetska obnova 172 javna objekta, dok su sredstva već osigurana za adaptaciju zgrade Vlade TK. Posebnu pažnju Vlada poklanja razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla i Univerzitetskog kliničkog centra, u koji je samo u posljednje tri godine investirano više od 50 miliona KM – što se smatra najvećim ulaganjem u zdravstveni sistem TK u posljednje tri decenije. Kako ističe premijer Halilagić, kroz strateški pristup i povlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova, Tuzlanski kanton nastoji postaviti temelje održivog i funkcionalnog razvoja, s fokusom na dugoročne koristi za građane – od boljih uvjeta za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, jačanje privrede do podizanja kvaliteta života. - U proteklih nekoliko godina započeli smo nekoliko značajnih, rekao bih i generacijskih projekata, značajnih ne samo za Tuzlanski kanton nego i za većinu njegovih gradova i općina – govori premijer TK za „Avaz“. Izdvajamo projekte u fokusu Vlade u Tuzli koje je prezentirao Halilagić: Kampus Univerziteta u Tuzli Učinjen je prvi korak ka izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli od cca. 400 miliona KM. Započela je gradnja prvog objekta, jedinstvenog objekta za preseljenje ili useljenje četiri fakulteta - Filozofskog, Edukacijskog, Rehabilitacijskog, Pravnog i Ekonomskog. Krajem prošle godine započeta je realizacija i otvoreno je gradilište u Kampusu, građevinski radovi uveliko traju i ono što je važno reći jeste da se odvijaju predviđenom dinamikom.

Ovako će Kampus izgledati . Ustupljena fotografija Ovako će Kampus izgledati . Ustupljena fotografija

Kako bi se iskoristili svi potencijali Kampusa, započeta je izrada projektne dokumentacije za računarski centar i naučno-tehnološki park. To je prilika da se spoje privreda i akademska zajednica i time Kampusu da multifunkcionalna uloga za naučno-tehnološki rad, podrška mladim poduzetnicima i drugim kompanijama i privredi TK, koji je po tome i poznat. Investicije u Klinički centar Ove godine prvi put je potpisan ugovor o finansiranju dijela programa investicijskog ulaganja u Univerzitetski klinički centar za 2025. godinu. Ukupna vrijednost je gotovo 30 miliona KM.

S potpisivanja ugovora . Ustupljena fotografija S potpisivanja ugovora . Ustupljena fotografija

Premijer Halilagić ističe da je zatečeno stanje bilo teško, te naglašava da je Vlada TK u 2022. i 2023. u oporavak UKC-a uložila nekih 20-tak miliona KM koji se odnose na nabavku linearnog akceleratora, ali i deset i više miliona nabavke drugih aparata i opreme. Tokom ove godine 15 miliona je već transferirano, očekuje se da će se i ostali dio u narednom periodu prebaciti Kliničkom centru. Za tri godine, sumirano, to je nekih 50 miliona KM, što je sigurno najveća budžetska injekcija u UKC u proteklih 30 godina. Nove aviolinije iz Tuzle Jedna od bitnih strateških tačaka TK je Međunarodni aerodrom Tuzla. Vlada je na putu da riješi značajne infrastrukturne projekte, a prema uputama aviokompanija koje su letjele iz Tuzle prema raznim destinacijama.

Završen javni poziv o otvaranju linija . Ustupljena fotografija Završen javni poziv o otvaranju linija . Ustupljena fotografija

Završen je treći putnički gejt, izgrađen je atrij, stavljen je u funkciju novoizgrađeni moderni parking za putnička vozila. Prije nekoliko dana je završen javni poziv o otvaranju ukupno desetak linija prema zapadnoj Evropi - Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Skandinaviji. Javila se jedna aviokompanija, izvjesno je baziranje aviona i to je definitivno potvrda da će investicije u Međunarodni aerodrom Tuzla dati potrebne rezultate. Javni objekti i ušteda energije U partnerstvu s UNDP-jem i saradnji s EBRD-om radit će se na energetskoj efikasnosti ukupno 172 javna objekta - škole, objekti policijskih uprava i stanica, zgrade Kliničkog centra, fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ukupna vrijednost ovog aranžmana, odnosno kreditnog zaduženja kod EBRD-a je skoro osam miliona eura, a pred kraj ove godine očekuje se da će prvi paket od tih 172 objekta ići u realizaciju.

S prezentacije učešća u programu . Ustupljena fotografija S prezentacije učešća u programu . Ustupljena fotografija