Šta se dešava u Investiciono-razvojnoj banci RS: Za manje od godinu dva direktora podnijela ostavku

Investiciono - razvojna banka RS ponovo je bez direktora. Ostavku na ovu funkciju za manje od godinu dana podnijela su dva rukovodioca.

Nakon što je Dražen Vrhovac u avgustu prošle godine saopštio da se povlači zbog zdravstvenih razloga, na njegovo mjesto došao je Srđan Jovanović, javnosti do tada nepoznata osoba.

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Ni on se nije dugo zadržao u vrućoj fotelji. Nedavno je podnio neopozivu ostavku. Zanimljivo, iz istih razloga kao i njegov prethodnik - zdravstvenih.

Da li je posao direktora IRB-a toliko stresan, pa su se oba rukovodioca razboljeli ili je razlog ostavke, ipak, nešto drugo, teško je procijeniti.

U javnosti se spekuliše da se iza svega krije neslaganje čelnih ljudi IRB-a sa rukovodstvom Olimpijskog centra "Jahorina", iz kojeg su nekoliko puta optuživali IRB da se maćehinski odnosi prema njima.

Kao jedan od mogućih razloga ostavke spominje se i spora procedura uvođenja IRB-a u platni promet, kako bi se pomoglo firmama i pojedincima koje su an OFAC-ovoj listi.

Zanimljivo je i to da se niko iz Vlade Republike Srpske ne oglašava po ovom pitanju, a ni Jovanović ne odgovara na pozive novinara.

Iz IRB-a su kratko poručili novinarima da će Nadzorni odbor uskoro zasjedati i donijeti odluku o novom rukovodiocu te institucije. Kada tačno, nije precizirano. No, očigledno je da niko ne želi ovu funkciju, iako se čini kao jedna od najprimamljivih, ali je očigledno i jedna od najnezahvalnijih.

Loša poruka

Treba napomenuti da su oba prethodna direktora iz SNSD-a i oba su iz Prijedora.

Valjda su u Nadzornom odboru do sada shvatili da to ne bi trebali biti glavni kriterij pri odabiru direktora, već da na to mjesto mora doći stručna osoba. Međutim, pitanje je i da li je ima, a i ako ima, hoće li pristati da sjedne u vruću fotelju, naročito nakon učestalih ostavki, koje definitivno ne šalju dobru poruku.