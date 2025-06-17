Centar Sarajevo domaćin evropske konferencije o zadržavanju talenata i razvoju poduzetništva

Općina Centar Sarajevo sa zadovoljstvom najavljuje predstojeću međunarodnu konferenciju u okviru evropskog projekta C4TALENT – Kreiranje boljeg okruženja za startupe i biznise s ciljem privlačenja i zadržavanja talenata, koja će se održati 17. i 18. juna 2025. godine u Vili Braun, Alipašina 45, Sarajevo.

C4TALENT je inovativna inicijativa koja okuplja deset gradova iz EU i regije, s fokusom na suzbijanje odlaska mladih jačanjem lokalnih poduzetničkih ekosistema. Kao jedini projektni partner iz Bosne i Hercegovine, Centar Sarajevo će predstaviti konkretne korake koje preduzima u stvaranju ambijenta u kojem mladi ostaju, pokreću biznise i ostvaruju svoje potencijale.

Konferencija će okupiti predstavnike gradova poput Alghero (Italija), Vilanova i la Geltrú (Španija), Varberg (Švedska), Pula (Hrvatska), Rzeszów (Poljska) i drugih.

Glavne teme konferencije uključuju:

• Finalizaciju integrisanog akcionog plana svakog partnerskog grada za podršku poslovnom okruženju

• Poduzetništvo, podršku za startupe (finansijski instrumenti, obuke i mentorstvo)

• Start-up scenu Općine Centar Sarajevo

Ovaj događaj je vrijedna prilika za predstavljanje alata i inicijativa koje Sarajevo čine regionalnim centrom za inovacije, održivost, te privlačenje i zadržavanje talenata.

Konferencija za medije će se održati danas u 13 sati, u Alipašinoj 45, Sarajevo, u Vili Braun.