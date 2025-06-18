Tramp ponovo produžio rok za prodaju TikToka: Evo šta to znači

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) TikToku će ove sedmice dati novo 90-dnevno produženje roka za pronalazak kupca koji nije iz Kine.

To je jučer potvrdila Bijela kuća, što je treći put da je odgodio prijetnju zabranom popularne aplikacije u Americi.

Savezni zakon koji zahtijeva prodaju ili zabranu TikToka iz razloga nacionalne sigurnosti trebao je stupiti na snagu dan prije Trampove inauguracije u januaru ove godine.

- Predsjednik Tramp će ove sedmice potpisati dodatnu izvršnu uredbu kako bi TikTok ostao u funkciji. Kao što je mnogo puta rekao, predsjednik Tramp ne želi da TikTok postane neaktivan - rekla je sekretarica za štampu Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

Zaštita podataka

- Ovo produženje će trajati 90 dana, koje će administracija provesti radeći na tome da se ovaj sporazum zaključi kako bi američki narod mogao nastaviti koristiti TikTok uz uvjerenje da su njihovi podaci sigurni i zaštićeni – dodala je.

Tramp, čija se izborna kampanja 2024. godine uveliko oslanjala na društvene mreže, ranije je izjavio da mu se sviđa ova aplikacija za dijeljenje video sadržaja.

- Imam malo toplo mjesto u srcu za TikTok. Ako mu bude potrebno produženje, bio bih spreman da mu ga dam - rekao je početkom maja za ABC News.

Spremnost za plaćanje

Tramp je tada izjavio da je grupa kupaca spremna platiti vlasniku TikToka, ByteDanceu, "mnogo novca" za poslovanje ove platforme za dijeljenje video klipova u SAD-u.

Tramp je više puta umanjivao rizike da je TikTok u opasnosti, rekavši da je i dalje uvjeren da će pronaći kupca za američko poslovanje aplikacije.

Američki predsjednik je dugo podržavao zabranu ili dezinvestiranje, ali je promijenio svoj stav i obećao da će braniti platformu nakon što je povjerovao da mu je pomogla da osvoji podršku mladih birača na novembarskim izborima.