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NEVJEROVATNO

Šteta na čelo Toplana Sarajevo postavlja sociologa: Amer Mudželet novi direktor, kuda plovi ovaj brod

Nema ni dana iskustva u energetici, a treba voditi preduzeće koje opslužuje više od 50.000 korisnika

Šteta i Mudželet. Facebook

E. T.

18.6.2025

Amer Mudželet, sociolog po struci i SDP-ov kadar, trenutno je izvršni direktor sektora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije u KJKP “Park” – preduzeću zaduženom za javne površine i komunalnu infrastrukturu. Kako mandat aktuelnog generalnog direktora KJKP “Toplane – Sarajevo” uskoro ističe, sve su glasnije najave da se sprema imenovanje Mudželeta na tu poziciju.

Radi se o još jednom partijskom imenovanju koje, prema svemu sudeći, nije utemeljeno na stručnosti i sposobnostima, već isključivo na stranačkoj podobnosti. Mudželet nema ni dana radnog iskustva u oblasti energetike, a najavljeno mu je vođenje preduzeća koje opslužuje više od 50.000 korisnika i predstavlja jednu od ključnih karika komunalnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Odgovornost za ovaj potez snosi Kantonalna organizacija SDP-a na čijem je čelu ministar Adnan Šteta – osoba čija se vlastita stručna biografija dovodi u pitanje zbog nejasnih i kontroverznih akademskih referenci. Očigledno je da u njegovom sistemu odlučivanja stručnost nije nikakvo mjerilo, jer ni sam ne predstavlja primjer obrazovane, kompetentne i transparentne ličnosti.

Mudželet: Na listi SDP-a. Facebook

Građani Kantona Sarajevo svakodnevno svjedoče kolapsu komunalne privrede. Grad je zatrpan smećem, šahtovi se izlijevaju fekalijama, a ulice i parkovi su zapušteni. Pojava zaraznih bolesti poput leptospiroze dodatno ugrožava zdravlje stanovništva. Javna preduzeća su prezadužena i bez ikakve vizije. Povjerenje građana u institucije naglo opada, a javni sistem djeluje blokirano i zagađeno stranačkim interesima.

Eventualno imenovanje Mudželeta na poziciju generalnog direktora zabrinjavajući je signal da ni najosjetljiviji sistemi nisu pošteđeni političke degradacije. Posebno alarmira činjenica da je i Mudželetovo ranije imenovanje u “Parku” predmet pravnih i institucionalnih provjera, ali to, očigledno, nije prepreka za napredovanje u sistemu kojim dominiraju partijski interesi.

U Kantonu Sarajevo, pod upravom ovakvih kadrova, nastavlja se sustavno urušavanje komunalne privrede. Umjesto jačanja profesionalizma, javna preduzeća postaju plijen političkog zapošljavanja, gdje se znanje zamjenjuje poslušnošću, a odgovornost – partijskom lojalnošću.

# ADNAN ŠTETA
# AMER MUDŽELET
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