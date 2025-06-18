Šteta na čelo Toplana Sarajevo postavlja sociologa: Amer Mudželet novi direktor, kuda plovi ovaj brod

Amer Mudželet, sociolog po struci i SDP-ov kadar, trenutno je izvršni direktor sektora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije u KJKP “Park” – preduzeću zaduženom za javne površine i komunalnu infrastrukturu. Kako mandat aktuelnog generalnog direktora KJKP “Toplane – Sarajevo” uskoro ističe, sve su glasnije najave da se sprema imenovanje Mudželeta na tu poziciju.

Radi se o još jednom partijskom imenovanju koje, prema svemu sudeći, nije utemeljeno na stručnosti i sposobnostima, već isključivo na stranačkoj podobnosti. Mudželet nema ni dana radnog iskustva u oblasti energetike, a najavljeno mu je vođenje preduzeća koje opslužuje više od 50.000 korisnika i predstavlja jednu od ključnih karika komunalnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Odgovornost za ovaj potez snosi Kantonalna organizacija SDP-a na čijem je čelu ministar Adnan Šteta – osoba čija se vlastita stručna biografija dovodi u pitanje zbog nejasnih i kontroverznih akademskih referenci. Očigledno je da u njegovom sistemu odlučivanja stručnost nije nikakvo mjerilo, jer ni sam ne predstavlja primjer obrazovane, kompetentne i transparentne ličnosti.