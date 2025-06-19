Hakeri tvrde da su uništili 90 miliona dolara sa iranske kripto berze: Dovode se u vezu s Izraelom

Hakeri s mogućim vezama s Izraelom ispraznili su više od 90 miliona dolara iz Nobitexa, najveće iranske berze kriptovaluta, prema podacima firmi za analizu blockchaina.

Spalili sredstva

Grupa koja je preuzela odgovornost za hakiranje u četvrtak je procurila ono što je nazvala punim izvornim kodom kompanije.

- Imovina ostala u Nobitexu je sada u potpunosti dostupna - napisala je grupa na svom Telegram nalogu.

Ukradena sredstva su prebačena na adrese s porukama koje su kritizirale Iransku Revolucionarnu gardu, napisala je firma za analizu blockchaina Elliptic u objavi na blogu. Navedeno je da napad vjerovatno nije bio finansijski motiviran jer su novčanici u koje su hakeri uložili novac "spalili sredstva kako bi poslali Nobitexu političku poruku".

Hakerska grupa Gonjeshke Darande - "Grabljivi vrabac" na perzijskom - optužila je Nobitex da je pomogao iranskoj vladi da izbjegne zapadne sankcije zbog brzo napredujućeg nuklearnog programa zemlje i prebaci novac militantima, u objavi na X u kojoj je preuzela odgovornost za napad.

Čini se da je Nobitex potvrdio napad. Njihova aplikacija i web stranica nisu bile u funkciji dok su procjenjivali "neovlašteni pristup" njihovim sistemima, navodi se u objavi na X.

Krađa je obuhvatila niz kriptovaluta, uključujući Bitcoin, Ethereum, Dogecoin i druge, rekao je šef nacionalne sigurnosne obavještajne službe u Chainalysisu Endru Firmen (Andrew Fierman).

- Proboj je posebno značajan s obzirom na relativno skromnu veličinu iranskog tržišta kriptovaluta - dodao je.

Hakovanje je, čini se, motivirano eskalacijom tenzija u izraelsko-iranskom sukobu, koji je izbio prošle sedmice kada je Izrael napao iranske nuklearne lokacije i vojne zvaničnike, izazivajući Teheranov odgovor baražom projektila. Do toga je došlo nakon što je grupa saopštila da je uništila podatke u sajber napadu na iransku državnu Bank Sepah u utorak.

Izbjegavanje sankcija

Elliptic je saopštio da su rođaci iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija povezani s berzom i da su sankcionisani operativci Revolucionarne garde koristili Nobitex. Podijelili su dokaze da je berza slala i primala sredstva iz kripto novčanika koje kontrolišu iranski saveznici, uključujući jemenske Hute i Hamas.

Gonjeshke Darande je ranije preuzeo odgovornost za druge sajber napade visokog nivoa protiv Irana, uključujući operaciju iz 2021. godine koja je paralizirala benzinske pumpe i napad na čeličanu iz 2022. godine koji je izazvao veliki požar.

Izraelski mediji su široko izvještavali da je Gonjeshke Darande povezan s Izraelom, ali vlada zemlje nikada nije službeno priznala veze s grupom.

Američki senatori Elizabet Voren (Elizabeth Warren) i Angus King prošle su godine izrazili zabrinutost zbog iranskog korištenja kriptovaluta za izbjegavanje sankcija.