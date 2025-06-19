Slobodno zanimanje bez zaposlenja: Sve o freelancingu

“U 2025. godini, dok svijet digitalizira svaku poru sistema, druge države otvaraju vize za digitalne nomade i freelancere jer im donose strani kapital, mi smo još u kategoriji: ‘Neka djeca rade nešto na kompjuteru’. Zakon nas ne prepoznaje. Sistem nas ignoriše. A klijenti iz Njemačke nas pitaju za fakturu.”

Ovako je za “Dnevni avaz” svoje viđenje freelancinga opisala Milica Kaurin, osnivačica i vlasnica freelancing.ba, gdje pokušavaju pomoći svakom pojedincu da pronađe najisplativiji model poslovanja.

Freelancing - slobodno zanimanje - oblik je samostalnog rada gdje osoba (freelancer) pruža usluge klijentima bez stalnog zaposlenja u nekoj firmi. Freelancer može raditi za više klijenata istovremeno, često na daljinu (online), i uglavnom samostalno organizira svoje vrijeme, cijene i uslove rada.

- Freelancing je sam po sebi dinamičan, i drugačiji, i za uspjeh je najvažnije da budete proaktivni. Koliko god da posjedujete dobru vještinu i znanje, morat ćete da se probijate na tržištu i trudite se da vas ljudi primijete. Ako od freelanciga želite samo neki mali dodatni prihod, to je uredu, možete raditi onako kao želite, kad stignete itd., ali ako ste preduzetnički nastrojeni, radite kao u firmi. Imate jasno definisano vrijeme koje ćete provesti u radu na dnevnom nivou, imate sistem naplate i komunikacije, obaveznu evidenciju klijenata, usluga, ugovora, rokova. Sve što su u firmama drugi radili za vas, sada morate raditi sami – savjetuje Milica Kaurin.

Smanjenje troškova

Jasna evidencija je uvjet za smanjenje troškova.

- Optimizuj platne i transakcijske troškove. Koristite račun u banci sa niskim SWIFT troškovima i niskim bankarskim provizijama. Šta sve možete priznati kao rashod: internet, telefon, računi za softver (Adobe, Canva, Figma, Zoom…), kurs ili edukacija (npr., Udemy, Google certifikati), kupovina opreme (računari, mikrofon, miš, tastatura), home office – dio troškova struje, grijanja, najma (ako radiš od kuće), Putovanja ako su poslovne prirode, bankovne i PayPal provizije. Porez se plaća na prihod minus rashodi. Ako racionalno planirate, možete umanjiti porez za 30–50 procenata, ali ćete imati i dodatne troškove vođenja obrta. Kupovina edukativnog sadržaja (kurseva, knjiga, licenci) može vam se priznati kao rashod, ali i donijeti veću zaradu. Freelanceri često stagniraju jer ne ulažu u učenje novih vještina – pojasnila je Kaurin.

Ukratko

- Napravite profile na Upworku, Fiverru, Toptalu

- Linkedin je odličan za outreach

- Šaljite newsletter. To je moćan alat

- Izgradite tržišnu poziciju, vaš rad je proizvod