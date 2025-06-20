Novi udar na džep građana: Gorivo u BiH poskupljuje

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS Đorđe Savić potvrdio je da će cijene goriva na benzinskim pumpama rasti iznad 2,30 KM po litri, i to već danas ili najkasnije u ponedjeljak.

Tokom proteklih dana, cijene goriva povećane su za oko pet pfeninga po litru, dok se naredne sedmice očekuje dodatno poskupljenje od 10 do 15 pfeninga. Trenutne cijene dizela na većini benzinskih pumpi kreću se ispod 2,30 KM, dok benzin košta između 2,30 i 2,50 KM po litru.

Rast cijena goriva povezuje se i s globalnim tržišnim kretanjima, posebno zbog sukoba između Izraela i Irana, koji prijeti destabilizaciji tržišta nafte i gasa. Iran, jedan od najvećih proizvođača nafte unutar OPEC-a, ima ključnu ulogu u svjetskoj trgovini energentima, posebno zbog strateškog značaja Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio globalne naftne rute.