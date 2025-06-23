Cijene nafte dosegle najveći nivo u 2025. godini: Vašington pozvao Kinu da spriječi Iran da zatvori moreuz

Cijene nafte na svjetskim tržištima rastu i danas, nakon što su prvobitne skočile za više od 2,5 posto.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 3,6 posto, na 77,01 dolar, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,7 posto, na 73,84 dolara.

U ponedjeljak ujutro cijene su dodatno porasle za više od dva posto i dostigle najviše nivoe u posljednjih pet mjeseci kao posljedica eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

U subotu su, naime, američki vojni avioni bombardirali tri nuklearna postrojenja u Iranu, što bi Teheranu trebalo onemogućiti proizvodnju nuklearnog oružja.