Cijene nafte dosegle najveći nivo u 2025. godini: Vašington pozvao Kinu da spriječi Iran da zatvori moreuz

Cijene nafte na svjetskim tržištima rastu i danas, nakon što su prvobitne skočile za više od 2,5 posto.
Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 3,6 posto, na 77,01 dolar, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,7 posto, na 73,84 dolara.
U ponedjeljak ujutro cijene su dodatno porasle za više od dva posto i dostigle najviše nivoe u posljednjih pet mjeseci kao posljedica eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
U subotu su, naime, američki vojni avioni bombardirali tri nuklearna postrojenja u Iranu, što bi Teheranu trebalo onemogućiti proizvodnju nuklearnog oružja.
Iran je odgovorio još žešćim raketiranjem ciljeva u Izraelu, a sve to prijeti dodatnom eskalacijom sukoba.
Trgovci strahuju za isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac kroz koji prolazi 18 miliona barela nafte, kondenzata i goriva dnevno.
Vašington je pozvao Kinu da spriječi Iran da zatvori moreuz kroz koji prolazi oko 20 posto nafte u svijetu.
- U scenariju u kojemu bi Iran selektivno remetio prolaz kroz Hormuz, cijena barela nafte mogla bi porasti iznad 100 dolara - kaže Vivek Dhar, analitičar u Commonwealth Bank of Australia.
U proteklih desetak dana, koliko traje raketiranje između Izraela i Irana, cijena barela nafte na londonskom tržištu porasla je više od 13, a na američkom više od 10 posto.