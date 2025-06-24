Vedran Zubić za "Avaz": Svijet ulazi u prvi energetski svjetski rat!

Eskalacija sukoba tokom noći podigla se na još veći nivo kada je Iran napao američke baze u Kataru, Iraku i Bahreinu, što je bio odgovor Irana zbog napada Amerika na njihova tri nuklearna postrojenja.

Ipak, jutros nakon ponoći po našem vremenu, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) saopćio je da su Iran i Izrael uspjeli iznaći rješenje nakon dvanaest dana rata.

O ovoj temi, ali i drugim usko povezanim smo razgovarali s profesorom geografije Vedranom Zubićem, koji je za naš medij kazao da je evidentno da nakon što se desio sukob na određen način moguće da je nekim sada u interesu i potencijalno primirje, ali ne treba zaboraviti da su svi naftni šokovi koji su se dešavali prije pola stoljeća, upravo, kako kaže, dešavali radi problema u Izraelu, odnosno Iranu.

Embargo na izvoz nafte

- Nakon Jomkipurskog rata, države OPEC-a napravile su embargo na izvoz nafte, napravili su rast cijena nafte od čak 400 posto. To je taj prvi naftni šok od 1973. godine ili drugi naftni šok koji se desio nakon islamske revolucije u Iranu 1979. godine, kada je prestala saradnja Islamske republike i Iran sa zapadnim petrohemijskim kućama. Zašto govorim ovo? Zato što se može povezati s ovim što se trenutno dešava – ističe profesor Zubić za portal „Avaza“.

Dodao je da Iran jednostavno brani svoje ekonomske i političke interese, ne samo vojnim putem nego na određen način, on to može rati samo zatvaranjem Hormuškog kanala, jednog uskog kanala koji je u najširijem dijelu širok svega 39 km.

Skupina otoka

Prof. Zubić napominje da u sjevernom dijelu tog kanala koji se nalazi između Omana i Irana je skupina otoka. Jedan od njih je Hormuz, koji politički pripada Iranu i iranskoj vojsci je relativno lako zatvoriti to usko grlo i onemogućiti bilo kakav izvoz nafte i ukapljenog plina iz država kao što su Bahrein, Katar, Kuvajt, Emirati.

- Vjerovatno svi znaju da dominantno te države i žive od izvoza tih energenata. Oni moraju pronaći neke alternativne elemente i alternativne puteve za izvoz svoje nafte i ukapljenog plina. Sve te države imaju američke vojne baze koje su direktno involvirane u vojni sukob koji je na početku bio sukob između Izraela i Irana, a sad ga možemo na razdvojen način nazvati nekakvim sukobom istoka i zapada u nekom širem političkom ili geografskom smislu – ističe prof. Zubić.

Dodao je da je evidentno da se tu sada već stvara problem i Evropskoj uniji, odnosno Evropi, skupoća energenta, Kini također.

- Pa ne treba zaboraviti i onaj prolaz Babel-Mandeb koji je relativno blizu koji Huti i somalijski gusari drže pod stalnom prismotrom i prave problem trgovine. Em imate problem s energentima, imate problem s prometom i trgovinom, evidentno da bi potencijalno sve moglo poskupiti, da bi mogao svijet ući u neku fazu globalnih ekonomskih problema, posebno ti veliki proizvođači kao što je Kina i samim tim veliki energetski potrošači. Tako da se ne bi iznenadio da čitav niz tih velikih država ili organizacija, bila to Evropska unija, bila to Kina, se nađu tamo negdje na pregovaračkom stolu. Čak kao sam dobro pročitao Rusija je ponudila da ona bude organizator toga da se smire strasti. Tako ću reći i da se kao završi taj vojni sukob nekim primirjem. Vjerojatno je cilj zapada da se smijeni vlast u Iranu ili da se postavi vlast koja bi bila mnogo servilnija zapadu i zapadnim ekonomskim tekovinama, ali sa druge strane da ih odvoje od Rusije. I naravno bilo kakav problem u Iranu, Pakistanu, Afganistanu i svim tim je ustvari ulazak u meki i trbuh Rusije. Tako da to treba i u tom nekom geopolitičkom kontekstu posmatrati zašto baš ni Rusiji nije stalo da se tamo nešto posredno problem pravi. Dakle imamo ovdje i vojni problem, civilnih žrtava, ali ogromni su ti geopolitički i prije svega ekonomsko-energetski problemi – kazao nam je prof. Zubić.

Uništavanje energetskih resursa

Mišljenja je da smo svjedoci nečega što se zove prvi svjetski energetski rat.