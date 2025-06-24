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BANJA LUKA

Srbijanska "Zastava oružje" preuzima vlasništvo u bh. firmi: Proizvodit će okvir za Kalašnjikov

O ovoj temi trebalo bi se raspravljati na sjednici Vlade Republike Srpske

Kalašnjikov. Avaz/Canva

M. Až.

24.6.2025

Poznata srbijanska fabrika "Zastava oružje" trebala bi preuzeti dio vlasničkih prava u firmi "Kosmos" iz Banje Luke.

O ovoj temi trebalo bi se raspravljati na sjednici Vlade Republike Srpske, javile su Nezavisne novine.

Na dnevnom redu je razmatranje Informacije o pregovorima privrednog društva "Kosmos" a.d. Banja Luka sa kompanijom "Zastava oružje" a.d. Kragujevac o transferu tehnologije za proizvodnju metalnog okvira za pušku AK-47 kalibra 7,62 x 39 mm i preuzimanju dijela vlasničkih prava u Kosmosu, uz Prijedlog zaključka.

"Zastava oružje", prema dostupnim informacijama, razvila je širok asortiman proizvoda koje izvozi u više od 40 zemalja svijeta.

Kompanija je autonomna u proizvodnji u procentu od 95 posto, što znači da samo pet posto resursa dolazi iz uvoza.

Odlukama Ministarstva odbrane Srbije, "Zastava oružje "je 2003. godine postala dio Odbrambene industrije Srbije.

# ORUŽJE
# BANJA LUKA
# BIH
# ZASTAVA ORUŽJE
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