Ovo je iznos godišnjeg prihoda koji Amerikanci smatraju dovoljnim za ugodan život

Zbog carinske politike američkog predsjednika Donalda Trampa ( Trump), cijene u SAD su visoke, a mogle bi biti i još više.

Amerikanci tvrde da im je potrebna finansijska podrška, prenosi CNBC.

Naime, istraživanjem finansijske kompanije Bankrate utvrđeno je da 45 posto punoljetnih stanovnika Sjedinjenih Američkih Država smatra da godišnje trebaju zaraditi 100.000 dolara (168.000 KM) ili više kako bi se osjećali finansijski sigurno. Nadalje, 26 posto smatra da im je potrebno 150.000 dolara (252.800 KM) ili više dok 16 posto smatra da im je potrebno više od 200.000 dolara (337.000 KM).

Poređenja radi, prema posljednjoj procjeni Ureda za popis stanovništva SAD-a, prosječni prihod američkih domaćinstava 2023. iznosio je 80.000 dolara (134.800 KM).

Broj onih koji su kazali da se ne osjećaju potpuno finansijski ugodno je ove godine povećan na 77 posto, što je dva posto više u odnosu na prošlu godinu, odnosno pet posto više u odnosu na 2023. godinu.

U spomenutom istraživanju je učestvovalo više od 2.200 ispitanika.