Cijene proizvoda i usluga u BiH u maju rasle za 3,7 posto na godišnjem nivou

Nivo potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju ove godine u odnosu na maj lani viši je za 3,7 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 9,9 posto, alkoholna pića i duhan za četiri posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,2 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6 posto, zdravstvo za 6,4 posto, komunikacije za 0,4 posto, rekreacija i kultura za 4,4 posto, obrazovanje za 0,8 posto, restorani i hoteli za 6,2 posto, te ostala dobra i usluge za tri posto.

Prosječni pad cijena zabilježen je kod odjeće i obuće za 8,2 posto i prijevoza za 6,4 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Cijene proizvoda i usluga u maju u odnosu na april ove godine, u prosjeku su porasle za 0,2 posto.

U maju u odnosu na prethodni mjesec ove godine u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,2 posto, namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 1,1 posto, zdravstva za 0,4 posto, rekreacije i kulture za 1,1 posto, obrazovanja za 0,2 posto, restorana i hotela za 0,9 posto, te ostalih dobra i usluga za 0,5 posto.

U maju u odnosu na april ove godine, u prosjeku je zabilježen pad cijena odjeće i obuće za 0,1 posto, stanovanja i režijskih troškova za 0,9 posto i prijevoza za 1,9 posto.