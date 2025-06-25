Vlada FBiH dala saglasnost za grantove: Skoro 100 miliona eura za dvije poddionice na Koridoru Vc

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela dvije odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje grantova Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan za dvije poddionice na autocesti Koridora Vc u ukupnom iznosu od skoro 100 miliona eura. Radi se o poddionicama Medakovo – Ozimice i Tunel Kvanj – Buna.

Jednom odlukom, koja se odnosi na poddionicu Medakovo – Ozimice, Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje u iznosu do 79.072.600 eura koji će se koristiti za finansiranje izgradnje nove dionice autoceste od 35 km na Koridoru Vc na sjeveru Bosne i Hercegovine, a koja obuhvata dio projekta Medakovo-Ozimice. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno Ugovor o grantu zaključen 30.12.2024. godine u Sarajevu i Luksemburgu, između BiH i EIB-a za Projekat.

Prihvatljiva dokumentacija

Drugom odlukom Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje „Projekta Mediteranski Koridor: Poddionica Autoceste Vc Tunel Kvanj - Buna u BiH“ u iznosu do 20.671.580,77 eura, a koji će se koristiti za finansiranje izgradnje približno 5,16 km poddionice Tunel-Kvanj na Autocesti Vc između Mostara jug i Počitelja, uključujući jedan most, te jedan dugi tunel (tunel Kvanj-Buna) i pristupni put. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH je potrvdila da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno Ugovor o grantu zaključen 14.3.2025. godine u Sarajevu i 17.3.2025. godine u Luksemburgu između BiH i EIB-a.

Za realizaciju obje danas donesene odluke i izvještavanje zadužuju se federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija, te JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti. Implementacija ugovora o grantovima ove dvije odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, te u periodu implementacije projekata u Budžetu Federacije BiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za njihovo dodatno sufinansiranje.

Danas donesenim odlukama date su i saglasnosti za zaključivanje supsidijarnih sporazuma između BiH i Federacije BiH, kao i podugovora o grantu između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH za sredstva. Za potpisivanje supsidijarnih sporazuma i podugovora o grantovima ovlašten je federalni ministar finansija.

Stvaranje osnova

Obje odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, donošenjem ovih odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma izmedu Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o grantu izmedu Federacije BIH i JP Autoceste FBiH, kojim će Federacija BiH dalje sredstva granta staviti na raspolaganje JP Autoceste FBiH.