Dragan Šolak, vlasnik firme koju je trebalo da otkupi BH Telekom, tuži svoju upravu?!

Osnivač United Groupe, Dragan Šolak, danas je zatražio od Privredne komore Apelacionog suda u Amsterdamu da pokrene istragu o "ozbiljnoj krizi upravljanja" u kompaniji koju je osnovao prije 25 godina, prenosi N1.

U tužbi protiv United Groupe, Šolak izjavljuje da su on i generalna direktorica Victoriya Boklag iznenada smijenjeni prošle sedmice kao čin "odmazde" zbog prethodno pokrenutog pravnog postupka u Londonu protiv holding kompanije United Groupe, zbog neisplate bonusa koji su bili propisno ugovoreni.

Kršenje načela

- Odluka BC Partnersa, privatnog investicionog fonda iz Londona i većinskog vlasnika holding kompanije United Groupe, da jednostrano i bez prethodne najave ukloni Šolaka i Boklag, predstavlja kršenje načela korporativnog upravljanja prema holandskom zakonu i ima ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice po održivost i upravljanje United Groupom i njenim dionicima - navodi se u saopćenju iz Ureda Dragana Šolaka.

Gospodin Šolak i gospođa Boklag, koji su značajni manjinski dioničari, smijenjeni su 16. juna 2025. nakon 25 godina tokom kojih su United Group pretvorili iz male kablovske kompanije u Srbiji u najvećeg medijskog i telekom operatera u Jugoistočnoj Evropi, sa godišnjim prihodima od 3 milijarde eura, navodi se.

- U aprilu ove godine, Šolak je bio prinuđen pokrenuti tužbu pred Visokim sudom u Londonu protiv holding kompanije Summer Parent zbog odbijanja BC Partnersa da isplati 200 miliona eura bonusa menadžmentu nakon dogovorene prodaje telekom podružnica u Srbiji za 1,5 milijardi eura.

Ovaj mjesec, BC Partners su odbili ponudu menadžerskog otkupa koja bi im donijela 2,6x bruto i 2,5x neto povrat na ulaganje, a uz mogući dodatni prihod, čak i utrostručila njihovu investiciju.

Taj nivo potencijalne zarade, koji je BC Partners smatrao nedovoljnim, svjedoči o uspješnosti menadžmenta pod vodstvom Šolaka i Boklag, i bit će mjerilo na osnovu kojeg će manjinski dioničari procjenjivati rad novih rukovodilaca.

Današnji zahtjev podnesen sudu u Amsterdamu izražava ozbiljnu zabrinutost i sumnje u ispravno upravljanje United Groupom. Ovom odlukom, BC Partners zaobilazi značajnog manjinskog dioničara, efektivno kažnjavajući one koji su tražili isplatu ugovorenog bonusa.

United Group i Summer Parent također neopravdano odlažu prethodno dogovorenu isplatu dividendi koja je trebala uslijediti ubrzo nakon zatvaranja prodaje srpskog telekom biznisa 2. aprila 2025. Od tada, više od 1,1 milijarde eura se nalazi neiskorišteno na računima United Group-a.

U okviru postupka pred Privrednom komorom, zatraženo je imenovanje istražitelja koji bi ispitao okolnosti u vezi sa upravljanjem kompanijom, kao i uvođenje hitnih mjera koje bi mogle privremeno zaustaviti promjene u rukovodstvu - poručuje.

- Jednostrana odluka BC Partnersa da bez upozorenja ili konsultacija nametne novo rukovodstvo u kompleksnoj kompaniji koja posluje u više jurisdikcija predstavlja kršenje holandskog zakona i dovodi u pitanje budućnost i vrijednost United Grupe. Imamo opravdane sumnje da će novo rukovodstvo uspjeti upravljati kompanijom u korist svih dionika. Pažljivo ćemo pratiti njihovu učinkovitost i boriti se za svoja prava i očuvanje vrijednosti svog vlasničkog udjela. Od kada su BC Partners postali većinski vlasnici 2019. godine, menadžment United Groupa je ostvario izvanredne rezultate – četverostruko povećanje veličine biznisa i prihode od 3 milijarde eura. Njihovo ponašanje pokazuje potpunu nebrigu prema dostignućima i pravima menadžment tima koji posjeduje više od 42% kompanije. Naša odbijena ponuda za otkup upravljačkog udjela, koja bi im donijela utrostručenje investicije, potvrđuje naš uspjeh i biće kriterij prema kojem će se mjeriti učinak novog rukovodstva - istakao je Dragan Šolak.

Osnivanje od nule

U saopćenju je istaknuto da je Šolak United Group osnovao od nule. Zajedno sa Victoriyjom i timom, izgradili su grupu koja ostvaruje milijarde eura prihoda, pruža telekom i medijske usluge milionima korisnika širom Evrope i zapošljava preko 13.000 ljudi.

- Naša snaga je u inovacijama, vlasničkim tehnološkim rješenjima, izvrsnom lokalnom menadžmentu i sposobnosti da nadmašimo čak i mnogo veće konkurente. United Group je već postigao strateški zaokret prema EU tržištu - 90% prihoda dolazi iz EU - i to pod našim vođstvom, ne vođstvom koje sada najavljuju kao "novo" - istaknuto je u saopćenju iz Ureda Dragana Šolaka.

Podsjećamo, BH Telecom je u planu kupiti Telemach, kompaniju koja je u vlasništvu United Group, za područje BiH i Crne Gore. Trenutno je proces na Konkurencijskom vijeću BiH.