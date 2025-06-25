Usvojene smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period 2026-2028. godina

Vlada Federacije BiH usvojila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period 2026-2028. godina.

U ovom dokumentu je, između ostalog, navedeno da će bitan faktor za ekonomski rast u zemlji tokom perioda 2026-2028. predstavljati institucionalni kapacitet zemlje u provedbi strukturnih reformi.

Tokom ovog perioda očekuje se poboljšanje implementacije mjera na unapređenju poslovnog ambijenta, a što predstavlja preduslov za povećanje investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije proizvođača kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.

Zelena tranzicija

Također, naglašeno je i blagovremeno i u punom kapacitetu pristupiti procesu zelene tranzicije, dok eventualna kašnjenja u procesu zelene tranzicije predstavljaju prijetnju za konkurentnost industrijske proizvodnje, kako u BiH, tako i u Federaciji BiH. Uz prethodno ispunjenje eksternih i internih pretpostavki, u Federaciji BiH za 2025. godinu procijenjena je stopa realnog rasta BDP-a od tri posto, a za naredno trogodišnje razdoblje 2026-2028. godina projicirana je prosječna stopa realnog rasta BDP-a u Federaciji BiH od 3,2 posto.

U danas usvojenim smjernicama istaknuto je da su ključni prioriteti Vlade Federacije BiH u narednom srednjoročnom periodu kreiranje poslovnog ambijenta, poticanje i rast investicija. Navedene prioritetne aktivnosti će biti podržane kroz izdvajanje većih iznosa sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata, koji će se ogledati kroz nastavak izgradnje autocesta i brzih cesta, kao i unapređenje avio i željezničkog saobraćaja Federacije BiH.

Kada je riječ o tržištu rada, i dalje će se provoditi aktivne politike i mjere koje imaju za cilj očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti kao i otvaranje novih radnih mjesta, te sprečavanje migracije radne snage i prilagodbu domaćeg tržišta evropskom tržištu rada. Dodatno će biti unaprijeđen nadzor nad trošenjem javnih sredstava uvođenjem vanbudžetskih fondova, prije svega zavoda odnosno službi za zapošljavanje, u federalni, odnosno kantonalne budžete.

Strateški cilj BiH

Istaknuto je i da je pristupanje Evropskoj uniji strateški cilj Bosne i Hercegovine i opći interes svih njenih građana. Integrisanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju otvara mogućnosti ubrzanog ekonomskog razvoja, jačanja vladavine prava i unapređenja životnog standarda.

Odluka o otvaranju pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i izrada pregovaračkog okvira označava početak najzahtjevnije faze procesa pristupanja, koja zahtijeva sveukupnu transformaciju društvenog i ekonomskog života jedne zemlje.