Predstavljena prva digitalna platforma za trgovinu sekundarnim sirovinama

Biznis forum Sparkasse Banke i Fondacije Mozaik pod nazivom „Cirkularna ekonomija – od otpada do vrijednosti“ okupio je veliki broj predstavnika biznisa, institucija, finansijskog sektora i međunarodne razvojne partnere kako bi se dali konkretni odgovori na pitanja: koji su trendovi i uspješni poslovni modeli cirkularne ekonomije u realnom sektoru, te kako se ona može pretvoriti u šansu za jačanje otpornosti privrede BiH i regiona.

U vremenu u kojem su resursi sve skuplji, a pritisak na okoliš sve veći, forum je otvorio važan razgovor o razmjeni sekundarnih sirovina te kako otpad, umjesto troška i tereta, može biti prilika za stvaranje prihoda. Na forumu je prezentirana i prva B2B digitalna platforma za trgovinu sekundarnim sirovinama u BiH – ReUseChain.ba

- ESG nije trend – nego nova ekonomska logika koja mijenja percepciju resursa. Sada govorimo o novoj ekonomiji odgovornosti i otpornosti, koja sekundarne sirovine pretvara u novu vrijednost. Odlaganje prelazi u ulaganje, i to u svim sferama, što može biti zamajac za jači ekonomski razvoj i otvoranje novih radnih mjesta u BiH - izjavio je Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH. U tom kontekstu je dodao da Sparkasse Banka ne vidi svoju ulogu kao posrednika kapitala, već aktivnog pokretača transformacije ekonomije i društva, i to kroz partnerstva sa vizijom. Softić se zahvalio fondaciji Mozaik na takvom partnerstvu, kao i Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu koji je putem Finance in Motion BiH podržao promociju projekta.

Prva digitalna platforma za trgovinu sekundarnim sirovinama u BiH

U Bosni i Hercegovini se reciklira tek 2,2% ukupno generisanog otpada, dok čak 95% otpada završava kao izgubljen resurs. Uz to, izvoz neopasnog otpada je 28 puta veći od uvoza, što znači da vrijedne sirovine svakodnevno napuštaju zemlju – bez ikakve dodatne koristi za lokalnu privredu.

Kao novi alat koji bi mogao potaći pozitivne promjene ovih brojeva, na forumu je predstavljena prva digitalna B2B platforma za trgovinu sekundarnim sirovinama ReUseChain.ba. Platformu je pokrenula Fondacija Mozaik u partnerstvu sa Sparkasse Bankom, a razvoj platforme je podržala Vlada Švicarske.

- ReUseChain.ba zadržava resurse u domaćem lancu vrijednosti. To je tržište za one koji žele iz otpada stvarati novu vrijednost - naglasio je Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik, te dodao da „ReUseChain.ba omogućava pravnim licima da ponude ili pronađu višak materijala – kao što su plastika, metal, staklo, papir, tekstil, elektronika, drvo, prehrambeni i poljoprivredni otpad te guma – i da direktno dogovore transakcije bez posrednika. Pored toga, svaka razmjena bilježi procijenjenu uštedu CO₂, što doprinosi ispunjavanju ESG ciljeva kompanija. Platforma nudi i edukativne sadržaje, čime aktivno podstiče održive i cirkularne poslovne prakse.“

Dijalog i konkretni zaključci kako stvarati novu ekonomsku vrijednost

Forum je bio platforma za jačanje dijaloga između svih relevantnih učesnika ekonomije, sa jasnim fokusom na održive i cirkularne prakse koje stvaraju novu ekonomsku vrijednost.

Kroz panel diskusije dat je sveobuhvatan pogled na temu – uloga javnog sektora i regulative u ubrzanju tranzicije iz specifične perspektive Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, dok su o finansijskim mehanizmima govorili Finance in Motion BiH i Sparkasse Bank. O tržišnim potencijalima iz prizme realnog sektora i najboljim praksama govorili su renomirani bh. brendovi Alma Ras i RCB Nanotehnologija. Najbolji primjeri iz poljoprivrede došli su iz Farme Spreča koja posluje po principima bioplinske tehnologije dok je osvrt iz akademske zajednice dao Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA.

Eminentni govornici su dali uvid u globalne trendove i međunarodna iskustva, ali i potrebne akcije u BiH.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Renaud Meyer je dao viziju puta ka održivoj budućnosti, osvrnuvši se na globalni napredak i bh. perspektivu u ostvarivanju Agende 2030 riječima: „Više od 85% globalnih Ciljeva održivog razvoja trenutno je van toka realizacije, što naglašava hitnu potrebu za koordinisanom i ubrzanom akcijom. Bosna i Hercegovina je ostvarila ohrabrujući napredak, postigavši 40% svojih ciljeva, što pokazuje da je transformacija moguća kroz lokalno liderstvo, inovacije i snažna partnerstva. Privatni sektor se izdvaja kao jedan od najmoćnijih pokretača transformacije, s kapacitetom da pruži inovacije, investicije i rješenja koja se mogu skalirati za održivi razvoj. Potrebno je, i očekujemo, da učini još više, u bliskoj koordinaciji s ostalim akterima razvoja“.

Guvernerka Centralne banke BiH dr. Jasmina Selimović istakla je da su događaji poput ovog izuzetno važni jer nas podsjećaju da održivost nije opcija, već neophodnost. “Cirkularna ekonomija predstavlja priliku da unaprijedimo način na koji upravljamo resursima, stvaramo novu vrijednost i gradimo otpornije ekonomije. Kao Centralna banka, svjesni smo svoje odgovornosti da kroz stabilan finansijski okvir, ulaganja u zelene obveznice, integraciju ESG principa, kao i članstvo u mrežama poput SBFN i NGFS, damo konkretan doprinos zelenoj tranziciji i održivom razvoju Bosne i Hercegovine”, rekla je Guvernerka.