Vlada FBiH podržala usaglašeni tekst Prednacrta Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici podržala usaglašeni tekst Prednacrta Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini čime je napravljen značajan iskorak u usklađivanju domaćih propisa sa standardima EU, ali i u zaštiti interesa domaće privrede.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da imamo razloga da budemo zadovoljni, posebno zbog okolnosti u kojima se naša država trenutno nalazi.

- Ovo je važan korak na putu ka izuzimanju Bosne i Hercegovine od plaćanja karbonske takse EU. Na taj način ćemo zaštititi izvoznike iz svih krajeva BiH u EU, a novac od takse ćemo moći koristiti za projekte unutar naše zemlje, umjesto da ide u EU - poručio je Lakić.

Zakon je usaglašen tokom sastanka s predstavnicima Energetske zajednice u Beču, a u njegov tekst uvrštene su sve primjedbe koje je Vlada FBiH ranije iznijela, uključujući i zahtjev da se iz naziva Zakona izbace reference na prirodni gas, jer zakon tu oblast ne uređuje.

- Uspjeli smo da uvjerimo pregovarače da prihvate sve uslove koje je Federacija BiH postavila, a koji će osigurati usaglašen i održiv okvir za sektor električne energije - naglasio je ministar Lakić.

Posebno je značajno što BiH ovim Zakonom ne samo da ispunjava ključni uslov za izuzeće od karbonske takse (CBAM), već po prvi put dobija i berzu električne energije - i to sa sjedištem u Mostaru.

- Nakon iscrpnih i zahtjevnih pregovora uspjeli smo postići da BiH više ne bude jedina država u regiji koja nema ni svoj zakon ni berzu električne energije - dodao je ministar.

Usvajanjem tog zakona, otvaraju se vrata i za jače povezivanje s evropskim energetskim tržištem, sigurnije snabdijevanje građana i veće investicije u domaću energetsku infrastrukturu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.