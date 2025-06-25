Spajanje dva giganta naftne industrije: Shell razmatra kupovinu BP-a

Početne razgovore o preuzimanju rivala BP-a vodi Shell, a to bi predstavljalo najveći naftni dogovor u posljednjih nekoliko decenija, objavio je Wall Street Journal.

Razgovori između predstavnika kompanija su aktivni, izjavili su izvori za WSJ, a BP pažljivo razmatra pristup.

U jaču poziciju da se suprotstavi većim konkurentima kao što su Exxon Mobil i Chevron stavilo bi preuzimanje BP-a kada je u pitanju Shell.

Potencijalni uslovi bilo kakvog dogovora nisu poznati, a povezivanje je daleko od sigurnog. WSJ tvrdi da se "pregovori odvijaju sporo."

Trenutna tržišna vrijednost BP-a iznosi oko 80 milijardi dolara. Uzimajući u obzir premiju, dogovor bi mogao postati najveći korporativni naftni sporazum još od megaspajanja vrijednog 83 milijarde dolara koje je stvorilo Exxon Mobil krajem prošlog stoljeća.

Također bi to bilo ubjedljivo najveće spajanje i akvizicija godine, do sada, u tržištu koje je uzdrmano trgovinskim ratom predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa) i drugim geopolitičkim tenzijama.