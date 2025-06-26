Tramp uputio prijedlog budžeta za odbranu: Ulaže milijarde za dodatno naoružanje

Predsjednik SAD, Donald Tramp (Trump), uputio je Kongresu prijedlog budžeta za odbranu za fiskalnu 2026. godinu, vrijedan 892,6 milijardi dolara, kojim se predviđa povećanje plata za pripadnike američke vojske, dodatna ulaganja u napredne raketne sisteme i bespilotne letjelice, ali i smanjenje broja brodova, borbenih aviona i radnih mjesta u Mornarici.

Budžet, koji ostaje na istom nivou kao prethodne godine, uključuje i sredstva za nuklearne aktivnosti Ministarstva energetike, kao i povećana izdvajanja za unutrašnju bezbjednost, piše Reuters.

Prema saopštenju Bijele kuće, sredstva će biti usmjerena na odvraćanje kineskih aktivnosti u indo-pacifičkom regionu i jačanje domaće odbrambene industrije.

Trampov plan predviđa kupovinu 47 aviona F-35 i tri ratna broda, što je manje u odnosu na prijedlog budžeta njegovog prethodnika Džo Bajdena (Joe Biden).

Istovremeno, planirano je i povlačenje iz upotrebe starijih brodova i aviona, dok bi broj zaposlenih u Mornarici bio smanjen za više od 7.000.

Povećanje vojničkih plata iznosi 3,8 posto, a dodatna sredstva predviđena su za nabavku savremenih raketnih sistema dužeg dometa i malih dronova, koji su se, prema navodima zvaničnika, pokazali efikasnim u ratu u Ukrajini.

Iako dio finansiranja za kontroverzni protivraketni sistem "Zlatna kupola" nije obuhvaćen ovim prijedlogom, već posebnim budžetskim zahtjevom, Predstavnički dom je već usvojio zakon kojim se tom projektu dodjeljuje dodatnih 25 milijardi dolara.