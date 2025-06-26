Muris Čerkez pobjednik Ekonomske olimpijade 2025.

U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine održano je državno finale Ekonomske olimpijade 2025 - takmičenja iz oblasti ekonomije i finansijske pismenosti za učenike srednjih škola.

Ovaj završni događaj, koji predstavlja kulminaciju petog izdanja Ekonomske olimpijade u Bosni i Hercegovini, realizovan je u organizaciji Liberalnog foruma i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ocjenjivani od stručne komisije

Najuspješniji srednjoškolci, koji su se plasirali kroz prethodne krugove takmičenja, demonstrirali su svoja znanja kroz pismeni i usmeni dio ispita.

Njihove rezultate ocjenjivala je stručna komisija koju su činili profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Kasim Tatić, Tea Mioković Polić, Adnan Muminović i Anes Hrnjić.

Na osnovu ukupnog rezultata proglašeni su pobjednici državnog finala.

Prvo mjesto osvojio je Muris Čerkez, drugo mjesto pripalo je Emini Hodžić, dok je treće mjesto zauzeo Annur Mešić,

Četvrtoplasirani i petoplasirani finalisti su Faris Ćerim i Benjamin Mulić.

Za izuzetan doprinos u pripremi učenika nagrađeni su i profesori: Emir Ustvadić, Mihreta Mujezinović i Azemina Efendić, dok su kao najuspješnije škole u ukupnom plasmanu istaknute: JU Srednja ekonomska škola Sarajevo, JU Mješovita srednja škola Banovići i JU Druga gimnazija Sarajevo.

Institucionalna podrška

Prisutnima se obratila guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović, naglašavajući ulogu institucije u podršci obrazovanju.

"Pružanjem institucionalne podrške ovakvim inicijativama, Centralna banka Bosne i Hercegovine potvrđuje važnost ulaganja u znanje i obrazovanje mladih. Ekonomsku olimpijadu prepoznajemo kao platformu koja motiviše srednjoškolce da razvijaju ekonomsko razmišljanje, razumiju savremene izazove i aktivno učestvuju u izgradnji buduće finansijski pismene generacije. Posebno nas raduje što su mladi prepoznali vrijednost ovog takmičenja, kao i činjenica da se dijalog o finansijskoj edukaciji sve više institucionalno afirmiše", kazala je.





Svečana dodjela nagrada

Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Meliha Bašić, ovom prilikom izjavila je:

"Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu od samog početka s ponosom učestvuje u ovom projektu, prepoznajući njegovu vrijednost u osnaživanju budućih lidera. Posebno nas raduje što se ove godine inicijativi pridružuje i važna institucija poput Centralne banke Bosne i Hercegovine, što smatramo izuzetno značajnim iskorakom u povezivanju akademske zajednice s ključnim akterima ekonomskog sistema zemlje. Takmičenja poput Ekonomske olimpijade ne samo da podstiču znanje, već razvijaju kritičko mišljenje, analitičke vještine i spremnost mladih da razumiju i oblikuju savremene ekonomske tokove. U temelju ove inicijative prepoznajemo vrijednosti koje naš Fakultet njeguje: akademsku izvrsnost, istraživački duh i snažno povezivanje teorije s praksom."

Završna ceremonija obilježena je svečanom dodjelom priznanja finalistima, njihovim profesorima i školama, čime je zaokruženo još jedno uspješno izdanje Ekonomske olimpijade - inicijative koja afirmiše znanje, kritičko mišljenje i finansijsku pismenost kao temelj osnaživanja mladih u BiH.