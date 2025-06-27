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SAOPĆENO IZ CBBIH

Ambasadorica Švedske u posjeti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim ekonomskim kretanjima, ulozi CBBiH u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti

Sa sastanka. CBBIH

Dž. R.

27.6.2025

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), dr. Jasmina Selimović, ugostila je ambasadoricu Švedske u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Helenu Lagerlöf.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim ekonomskim kretanjima, ulozi CBBiH u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti, te o značaju međunarodne saradnje i evropskih integracija. Ambasadorica Lagerlöf izrazila je punu podršku reformskim procesima u BiH, kao i nezavisnosti Centralne banke, naglašavajući da je njena institucionalna stabilnost ključna za ekonomski razvoj i integraciju u Evropsku uniju.

Guvernerka Selimović zahvalila se na kontinuiranoj podršci Švedske, ističući da je stabilan i nezavisan finansijski sektor jedan od ključnih preduslova za ispunjavanje kriterija iz EU agende. Poseban naglasak stavljen je na važnost transparentnosti, odgovornosti i usklađivanja s evropskim standardima.

Posjeta je protekla u konstruktivnoj atmosferi, uz izraženu spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje između CBBiH i švedskih institucija, posebno u kontekstu podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine.

# CBBIH
# AMBASADORICA
# JASMINA SELIMOVIĆ
# ŠVEDSKA
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