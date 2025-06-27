Uoči utakmica ABA lige: Potpisan ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu

Potpisan je ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, Vlada Sarajevskog kantona i Federalno ministarstvo kulture i sporta zajednički ulažu u sportsku infrastrukturu, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

Potpisnici ugovora su premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević.

Ovim projektom je planirano unapređenje jedne od najvažnijih sportskih i kulturnih lokacija u Kantonu Sarajevo, čime se stvaraju preduslovi za održavanje domaćih i međunarodnih takmičenja, ali i jača lokalna sportska zajednica.

- Rekonstrukcija Zetre nije samo ulaganje u objekat već u budućnost sporta u Sarajevu. Drago mi je što će upravo ovdje Košarkaški klub "Bosna" igrati utakmice ABA lige i vjerujem da će Zetra ponovo postati simbol velikih sportskih uspjeha i okupljanja građana oko zajedničkih vrijednosti. Hvala ministrici Vlaisavljević i Federalnom ministarstvu kulture i sporta za podršku - izjavio je premijer Nihad Uk.

Nakon potpisivanja ugovora, on i ministrica Vlaisavljević razgovarali su o daljnjoj saradnji, izazovima u realizaciji zajedničkih projekata i mogućnostima novih ulaganja. Poseban fokus u razgovoru bio je na transparentnom upravljanju javnim novcem i dugoročnoj održivosti sportske infrastrukture.