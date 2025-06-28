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VIŠE OD 2.000 POSJETILACA

Dvadeseti po redu Dan otvorenih vrata kakanjske cementare

Ovaj dan za nas ima posebno značenje jer uvijek osjetimo koliko je snažna veza između naše tvornice i zajednice u kojoj radimo, kaže Neimarlija

Sa događaja. Fena

FENA

28.6.2025

Kompanija Heidelberg Materials Cement BiH, članica prestižne njemačke grupacije Heidelberg Materials grupacije, proslavila je u subotu jubilarni 20. Dan otvorenih vrata, koji je ove godine protekao u znaku porodične radosti, dječje igre i vedrog duha zajedništva. 

Više od 2.000 posjetilaca uživalo je u raznovrsnim sadržajima, dok je više od 500 učesnika pokazalo sportski duh u prijateljskim takmičenjima, saopćeno je iz ove kompanije.

Festival zajednice 

Manifestacija je bila pravi mali festival zajednice ispunjena dječjim smijehom, balonima, bojama, muzikom i kreativnim radionicama koje su oživjele prostor cementare i pretvorile ga u mjesto susreta, zabave i međusobnog poštovanja. Poseban fokus bio je na najmlađima, koji su svojim prisustvom i energijom dali posebnu radost ovom događaju.

- Ovaj dan za nas ima posebno značenje jer uvijek osjetimo koliko je snažna veza između naše tvornice i zajednice u kojoj radimo i živimo. Djeca, porodice, komšije, naši radnici, svi su danas bili dio jedne velike priče o povjerenju, otvorenosti i zajedničkoj budućnosti. Ponosni smo što smo našim sugrađanima i našim radnicima mogli pružiti dan ispunjen osmijesima, igrom i pozitivnom energijom. Hvala svima koji su došli i učinili ovaj jubilej nezaboravnim - izjavio je ovom prilikom Izudin Neimarlija, član Uprave i izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja.

Dan otvorenih vrata kakanjske cementare još jednom je potvrdio da industrija može i treba biti otvorena, pristupačna i društveno odgovorna, s posebnim naglaskom na podršku mladima, obrazovanju i održivom razvoju.

Vodeći bh. proizvođač 

Kompanija Heidelberg Materials Cement BiH vodeći je bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnih tipova cementa, a od 2000. godine i član njemačke prestižne kompanije Heidelberg Materials, jednog od najvećih proizvođača građevinskih materijala na svijetu. 

U protekle dvadeset tri godine u proizvodnju cementa i povezane djelatnosti uloženo je više od 250 miliona KM. Heidelberg Materials Cement BiH vlasnik je kompanije Heidelberg Materials Beton BiH, kompanije za proizvodnju i distribuciju betona, koja ima šest betonara u Sarajevu, Zenici, Lukavcu, Banjaluci i Mostaru, te kompaniju Heidelberg Materials Beton Hrvatska sa sedam betonara u Republici Hrvatskoj. Ovlašteni uvoznik cementa za Hrvatsku je kompanija Heidelberg Materials Cement Hrvatska.

# BIZNIS
# EKONOMIJA
# KAKANJ
# DAN OTVORENIH VRATA
# HEIDELBERG MATERIALS CEMENT BIH
# HEIDELBERG MATERIALS
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