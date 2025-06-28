Iz Srbije i Hrvatske uvozimo enormne količine: Šta nam najviše stiže od komšija?

Duplo više proizvoda od izvoza u Hrvatsku i Srbiju, Bosna i Hercegovina je od ove dvije države u pet mjeseci ove godine uvezla.

Ako je suditi prema podacima koji su objavljeni na stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, posljednjih pet mjeseci, iz Hrvatske je uvezeno proizvoda za čak 2,32 milijarde KM, pišu Nezavisne novine.

Ipak, s druge strane, u ovu zemlju je u pet mjeseci izvezeno robe za 1,28 milijardi KM.

Najviše uvezeno mineralnih goriva

Kada su u pitanju proizvodi koji se uvoze iz Hrvatske, najviše je uvezeno mineralnih goriva, mineralnih ulja i proizvoda njihove destilacije za oko 866 miliona KM.

Slijedi izvoz nuklearnih reaktora, kotlova, mašina, te aparata i mehaničkih uređaja za oko 129 miliona KM, te električnih mašina, opreme i njihovih dijelova za 119 miliona KM.

U Hrvatsku je najviše plasirano rudača, troske i pepela za 129 miliona KM, aluminijuma i proizvoda od aluminijuma za oko 125 miliona KM, te mineralnih goriva, mineralnih ulja i proizvoda njihove destilacije za 116 miliona KM.

Prema ovim podacima, Bosna i Hercegovina je za pet mjeseci ove godine iz Srbije uvezla proizvoda za 1,66 milijardi KM, dok je u istom periodu u ovu zemlju izvezla robe za ukupno 757 miliona KM.

Najviše su se iz Srbije uvozila mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije za oko 171 miliona KM. Dalje slijedi uvoz nuklearnih reaktora, kotlova, mašina, te aparata i mehaničkih uređaja za oko 96 miliona KM, te pića, alkohola i sirćeta za oko 90 miliona KM.

U Srbiju je najviše izvezeno mineralnih goriva, mineralnih ulja i proizvoda njihove destilacije za oko 200 miliona KM, željeza i čelika za 99 miliona KM, te drva i proizvoda od drveta, te drvenog uglja za oko 50 miliona KM.

Opravdanje uvoza

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da je ovoliki deficit sa susjednim zemljama neopravdan, prije svega kada je riječ o uvozu, jer on se velikim dijelom odnosi na proizvode koje ili i sami proizvodimo ili bismo ih lako mogli proizvoditi iz domaćih resursa.

- Puno je lakše objasniti pa i opravdati uvoz iz Kine ili Japana, jer takve ekonomije izvoze visokotehnološke proizvode koje sami niti imamo niti možemo u dogledno vrijeme (ili ikada) proizvesti. Svakako da moramo raditi i na povećanju izvoza jer i izvoz je najlakši u susjedstvu gdje poznajemo tržište i troškovi prevoza su najniži, ali mislim da je sa susjednim državama ipak najveći problem u prekomjernom uvozu. Dio problema sigurno leži i u pogrešnoj percepciji dijela građana BiH da su proizvodi iz ovih država u stvari "domaći" jer ne razumiju da njihovom kupovinom nepovratno umanjuju raspoloživa sredstva u svojoj ekonomiji. Kupujući uvozno, prije svega potičemo neke druge ekonomije, a ne vlastito okruženje -naglasio je Gavran za "Nezavisne novine".

Višegodišnji deficit

Ekonomista Admir Čavalić smatra da sa susjednim zemljama već tradicionalno godinama imamo deficit u vanjskotrgovinskoj saradnji.

- Imamo potpuno različite strukture ponude na tržištu. Hrvatska i Srbija plasiraju proizvode za tržište finalne potrošnje i posmatraju BiH kao takvo tržište. Sa druge strane, naša ponuda je orijentisana tradicionalno na tržište industrijske potrošnje, plasiramo naše usluge za određena poduzeća, a ne toliko ka krajnjem potrošaču. U tom slučaju, Hrvatska i Srbija ne nude mogućnosti za adekvatan plasman na njihova tržišta, odnosno nismo konkurentni na tržištu finalne potrošnje. Dugoročno, mislim da će se stabilizirati situacija u koristi BiH - istakao je Čavalić za "Nezavisne".